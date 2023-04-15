От детей Республики Чувашия - детям Мариуполя: Юным жителям морской столицы ДНР передали подарки к празднику Светлой Пасхи

Корреспондент «Комсомолки» Александр Иванов передал мариупольским школьникам подарки от детей Чувашии Фото: Александр ИВАНОВ

Волонтерская организация фонда помощи воинам Республики Чувашии города Канаш собрала вокруг себя предпринимателей, рабочих заводов, пенсионеров, учителей, учащихся школ и их родителей. Каждый из них, как и в других подобных организациях России, вносит свой посильный вклад в общее дело – приближение победы: пошив маскировочных сетей, подсумков, сбор продуктовых наборов, финансовую помощь для технического дооснащения подразделений. Не стоят в стороне и дети – «рисунок воину» - это неофициальная масштабная акция детей всей России, ведь каждая детская работа - это моральная поддержка военнослужащего, это очередная улыбка на его утомленном лице.

К очередному волонтерскому рейсу учащимися 7-й школы города Канаш были подготовлены не только рисунки для бойцов, но и подарки для учеников младших классов Мариуполя: шоколад, конфеты, альбомы, тетрадки, краски и пластилин, фломастеры, карандаши и мягкие игрушки.

Волонтеры из Чувашии Евгений, Володя, Андрей и Александр, передавшие подарки мариупольским школьникам Фото: Александр ИВАНОВ

Корреспондент «Комсомолки» Александр Иванов передал мариупольским школьникам подарки от детей Чувашии Фото: Александр ИВАНОВ

Корреспондент «Комсомолки» Александр Иванов передал мариупольским школьникам подарки от детей Чувашии Фото: Александр ИВАНОВ

Не имея свободного времени, так как волонтерская миссия пролегала через многие передовые позиции, представители фонда передали детскую составляющую груза своему доброму другу, корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Иванову.

Корреспондент «Комсомолки» Александр Иванов передал мариупольским школьникам подарки от детей Чувашии Фото: Александр ИВАНОВ

Корреспондент «Комсомолки» Александр Иванов передал мариупольским школьникам подарки от детей Чувашии Фото: Александр ИВАНОВ

Дети младших классов общеобразовательной школы №38 рады полученным подаркам от учащихся школы №7 города Канаш Фото: Александр ИВАНОВ

Дети младших классов общеобразовательной школы №38 рады полученным подаркам от учащихся школы №7 города Канаш Фото: Александр ИВАНОВ

Гуманитарный груз поступил в общеобразовательную школу №38 города Мариуполь. И не случайно. Здание этой школы, что называется, восстанавливали с нуля. После боевых действий в городе от 38-й школы остался только остов. А дети, ее учащиеся, живут в таком же пострадавшем частном секторе, который начали восстанавливать с марта 2023 года.

Учащиеся младших классов со своими работами ко Дню космонавтики Фото: Александр ИВАНОВ

Учащиеся младших классов со своими работами ко Дню космонавтики Фото: Александр ИВАНОВ

Фото демонстрирующее состояние школы до и после ремонта Фото: Александр ИВАНОВ

В каждом классе, а это были 1-3 классы, Александр Иванов вместе с подарками передавал добрые слова и поздравления со светлым праздником Пасхи от волонтеров из Чувашии и учащихся 7-й школы, а также жителей города Канаш. Юные мариупольчане были рады подаркам. А один из классов показал свои поделки для инсталляции ко Дню космонавтики – ведь наши дети стали маленькими гражданами великой космической державы, теперь ребят учат любить, знать и чтить свою историю.

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