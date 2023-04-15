Выпускные и вступительные экзамены, оснащение школ и воспитательная работа: Что еще обсуждали на совещании по вопросам образования в ДНР

Школы Республики продолжат укомплектовывать материалами и техникой Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Врио Главы ДНР совместно с первым замруководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко и министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым обсудили вопросы образования в Республике. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.

— Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова сообщила, что урегулированы вопросы сдачи государственной итоговой аттестации 11-классниками. В вузы есть возможность поступить и без ЕГЭ, но 962 ученика выбрали этот экзамен, и им будет предоставлена такая возможность и в Республике, и в Ростовской области, — отметил глава региона.

Школы Республики продолжат укомплектовывать материалами и техникой Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Денис Пушилин добавил, что в прошлом году регионы-шефы оснастили образовательные учреждения Республики, однако небольшой дефицит материалов и оборудование еще остается. Работа по этому вопросу продолжается с каждым регионом-шефом страны.

— Много внимания уделяется воспитательной работе, открыты 133 школьных театра, 135 музейных комнат, 119 хоровых студий, 189 спортклубов. В Республике – 345 первичных отделений «Движения Первых», 50 школ присоединились к программе «Орлята России», — отметил Пушилин.

Глава региона добавил, что на совещании по вопросам образования обсудили также возможности летнего отдыха детей.

— Запланировано много мероприятий, чтобы занять ребят в Республике. Сергей Кириенко подчеркнул, что в этом году должно быть увеличено количество детей, которые смогут оздоровиться и отдохнуть на летних каникулах в других российских регионах, — отметил лидер Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В городах ДНР прошли ярмарки вакансий

Всем желающим было предложено 12 тысяч рабочих мест (подробнее)