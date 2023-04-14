В Луганском государственном университете более полусотни работодателей предложили более тысячи вакансий

Ребята с интересом изучают предложения работодателей. Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ

Более 50 работодателей предложили соискателям свыше 1,1 тыс. вакансий на второй день Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая проходит на площадке в Луганском государственном университете (ЛГУ) имени Владимира Даля. Об этом сообщил директор Республиканского центра занятости Андрей Дмитриенко.

- В университете у нас присутствуют 54 работодателя, которые предоставили более 1 100 вакансий. Присутствуют студенты, выпускники университета, выпускники 9-х, 11-х классов общеобразовательных школ. Вакансий предоставлено множество, большинство - это, конечно, технические специальности. Работодатели очень в них заинтересованы, - сказал Дмитриенко.

Заместитель председателя Правительства ЛНР Анна Тодорова отметила, что ярмарка позволяет выпускникам и другим, занимающимся поисками работы, увидеть новые перспективы развития.

- На территории нашей Республике будут работать еще несколько площадок. В течение двух дней их посетят сотни работодателей, тысячи соискателей. И надеюсь, что многие найдут работу мечты, - сказала вице-премьер.

На ярмарку вакансий пришли студенты, выпускники университета, выпускники 9-х, 11-х классов общеобразовательных школ. Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ

Кроме общения работодателей и соискателей, в рамках мероприятия была организована площадка "Якоря карьеры", предлагающая тестирование для выбора сферы деятельности. Также прошла дискуссия "Профессиональное обучение для всех" в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография".

На площадке "Вместе мы сможем больше" представлены вакансии для лиц с ограниченными физическими возможностями, также на одной из площадок размещена информация о государственных услугах, предоставляемых центром занятости.

В числе работодателей в ярмарке приняло участие государственное унитарное предприятие "Стройцентр".

- Мы представляем вакансии менеджера по персоналу, менеджера по маркетингу, а также вакансии кассира, охранника, продавца, кладовщика, грузчика, станочника, то есть, рабочие профессии тоже присутствуют. Мы планируем расширяться, поэтому человек 100 мы бы взяли. Очень даже приветствуем молодежь, - сказала представитель компании Екатерина Лебедева.

Группа студентов ЛГУ, осваивающая профессию государственного служащего, была проинформирована о требующихся специалистах в Министерстве труда и социальной политики ЛНР.

- Вакансий большое количество. Договорились, что на почту нам отправят более конкретные должности. В любом случае для выпускников это полезное мероприятие, потому что есть возможность посмотреть профессии, чтобы не ходить по всем этим учреждениям, - сказал студент университета Никита.

Более 1,3 тыс. жителей ЛНР посетили восемь площадок всероссийской ярмарки трудоустройства, которые работали в первый день ее проведения. Всего за два дня на 18 площадках мероприятия будут присутствовать более 250 работодателей.

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