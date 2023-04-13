Объединенный полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. ДНР» и «Лидеры возрождения. ЛНР» прошел в Ростове-на-Дону

Лучшие участники встретятся в финале, чтобы побороться за 1 млн рублей на образование, включения в кадровый резерв и получения назначения на должность. Фото: АГ ДНР

В Ростове-на-Дону прошел объединенный полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. ДНР» и «Лидеры возрождения. ЛНР». В Донецкой Народной Республике в финал по итогам первых двух полуфиналов вышли 136 человек, 17 полуфиналистов уже трудоустроены.

В мероприятии приняли участие первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, врио Главы ДНР Денис Пушилин, врио Главы ЛНР Леонид Пасечник, полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Обращаясь с приветствием к участникам полуфинала, Сергей Кириенко напомнил, что они стали лучшими из нескольких десятков тысяч участников.

- У нас в конкурсах «Лидеры возрождения» принимают участие более 30 тысяч человек из всех четырех новых регионов Российской Федерации. И каждый из вас уже победил, преодолев себя и найдя время и решимость принять участие в кадровом конкурсе, сумев дойти до полуфинала, – заявил первый замруководителя Администрации Президента.

Денис Пушилин подчеркнул, что среди участников объединенных полуфиналов много военнослужащих-конкурсантов, «ребят с передовой».

Денис Пушилин сообщил, что 17 полуфиналистов уже трудоустроены. Фото: АГ ДНР

- По факту это те люди, которые продемонстрировали очень явно, что они готовы брать ответственность, причем даже в самых непростых ситуациях, с риском для жизни, с риском для здоровья: потому что надо, – сказал Денис Пушилин.

Он особо отметил, что еще до финала были трудоустроены полуфиналисты конкурса, на данный момент пока 17 человек.

- Нам нужны люди в строю. В строю не только на передовой, а и в том строю, который сейчас думает о следующих шагах, – заявил врио Главы ДНР. - Есть огромный пласт работы. Это касается и обеспечения всем необходимым наших граждан сегодня, планирования, что будет завтра. И, конечно же, стратегические цели, о которых мы тоже обязаны думать – что будет через пять лет, через 10 лет, как будет выглядеть наш регион, чем он будет полезен в целом России, на чем нам надо делать акценты. То есть какое направление ни возьми, везде нужны специалисты, везде нужны люди, которые готовы брать ответственность, и в рамках конкурса «Лидеры возрождения» мы таких людей находим, уже нашли, и, я думаю, что на этом мы не остановимся.

Денис Пушилин напомнил, что изначально для участия в конкурсе от ДНР было подано 16 773 заявки. От ЛНР было подано более 10 тысяч заявлений.

Среди полуфиналистов было много военных. Фото: АГ ДНР

Напомним, первые этапы конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» начались в ноябре 2002 года. В январе 2023 года прошли первый и второй полуфиналы. Лучшие участники встретятся в финале, чтобы побороться за возможность получения 1 млн рублей на образование, участия в специализированной образовательной программе, включения в кадровый резерв, а также получения назначения на должность.

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