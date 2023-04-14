Стало известно, какие льготы получат предприниматели в рамках свободной экономической зоны в Донбассе

В новых регионах для всех участников экономических процессов будет установлен особый льготный режим. Фото: Скриншот видео ТК «Оплот»

Стало известно, какие льготы получат предприниматели до 2050 года в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующие законопроекты внесены в Государственную Думу РФ, которая рассмотрит их до начала лета.

- Впервые в истории современной России по нашей инициативе совместно с Правительством разработали законопроекты, которые рассмотрим в ближайшее время о том, что все территории будут признаны свободной экономической зоной с огромным количеством льгот, преференций, мер поддержки, - заявил зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов.

Подробно о льготах рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на заседании Комитета Госдумы по экономической политике, где рассматривались законопроекты о создании СЭЗ в новых регионах РФ

Законопроекты разработаны в соответствии с поручением Президента РФ и Правительства РФ и предусматривают создание и функционирование СЭЗ в четырех новых регионах до 2050 года.

Создание СЭЗ предусматривает установление для участников экономических процессов особого льготного режима. Он включает все виды деятельности и позволит предпринимателям воспользоваться следующими льготами:

- на 10 лет устанавливается нулевая ставка по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет;

- в части региональных бюджетов данный вид налоговых ставок устанавливается в размере от 0% до 13,5% в зависимости от рода деятельности;

- на 10 лет организации освобождаются от налога на имущество;

- на 3 года с момента возникновения права предприниматели освобождаются от уплаты земельного налога;

- применяются пониженные тарифы страховых взносов, а также возможность ускоренной амортизации основных средств;

- возможность помещения товаров под процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин и налогов).

На территории СЭЗ будут реализованы механизмы льготного предоставления земельных участков инвесторам в аренду, субаренду. Будет упрощён порядок изменения вида разрешённого использования земельного участка, а также получения разрешения на строительство.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин сообщил, что Комитет поддержал законопроекты к первому чтению.

Напомним, Минстрой России является координатором восстановления новых регионов. В октябре прошлого года министерству также переданы полномочия по социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не только уголь и сталь: донецкий экономист рассказал о перспективах Донбасса

Большая стройка в ДНР набирает обороты (подробнее)