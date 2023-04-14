«Виновным в чудовищных преступлениях не уйти от наказания»: Глава ЛНР Леонид Пасечник выступил с обращением по случаю Дня жертв украинской агрессии

Леонид Пасечник отметил, что Донбасс не забудет и не простит того преступного приказа и крови тысяч своих жителей. Фото: ЛИЦ

Сегодня, 14 апреля, врио Главы ЛНР Леонид Пасечник обратился к жителям Республики по случаю Дня жертв украинской агрессии.

- Уважаемые соотечественники! 14 апреля навсегда вписано в нашу историю как черный день календаря: снаряды киевских националистов разорвали мирное небо Луганщины, изменили привычную жизнь и прервали покой каждого из нас, - говорится в обращении Пасечника.

Он напомнил, что девять лет назад Киев объявил так называемую «антитеррористическую операцию» – развязал кровавую войну против жителей Луганского края, безжалостно накрывая авиацией и артиллерией наши города.

- Вчерашние шахтеры, металлурги, учителя, строители были вынуждены оставить все обыденные дела и встать на пути армии противника – на защиту своих домов и семей. Сегодня мы склоняем головы перед памятью невинных жертв украинской агрессии – стариков, женщин и детей. С гордостью вспоминаем всех павших бойцов ополчения, военнослужащих Народной милиции ЛНР и Вооруженных Сил Российской Федерации. Мы поименно помним всех, кто погиб в этой страшной войне, и продолжаем работать над установлением личности тех, чьи имена пока неизвестны, - заявил руководитель региона.

Он отметил, что Донбасс не забудет и не простит того преступного приказа и крови тысяч своих жителей.

- Виновным в чудовищных преступлениях не уйти от наказания. Нацизм будет повержен, и долгожданный мир воцарится на нашей земле! – подчеркнул Леонид Пасечник.

Напомним, что 14 апреля 2014 года вступил в силу указ исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова о начале «антитеррористической операции» на юго-востоке страны. По сути, карательной операции. Киевские власти разрешили военным стрелять в своих граждан просто за то, что они отказались поддерживать антиконституционный переворот в столице.

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