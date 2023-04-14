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Политика14 апреля 2023 8:04

«Виновным в чудовищных преступлениях не уйти от наказания»: Глава ЛНР Леонид Пасечник выступил с обращением по случаю Дня жертв украинской агрессии

Девять лет назад по указу и.о. президента Украины Александра Турчинова Киев начал боевые действия против жителей Донбасса
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Леонид Пасечник отметил, что Донбасс не забудет и не простит того преступного приказа и крови тысяч своих жителей. Фото: ЛИЦ

Леонид Пасечник отметил, что Донбасс не забудет и не простит того преступного приказа и крови тысяч своих жителей. Фото: ЛИЦ

Сегодня, 14 апреля, врио Главы ЛНР Леонид Пасечник обратился к жителям Республики по случаю Дня жертв украинской агрессии.

- Уважаемые соотечественники! 14 апреля навсегда вписано в нашу историю как черный день календаря: снаряды киевских националистов разорвали мирное небо Луганщины, изменили привычную жизнь и прервали покой каждого из нас, - говорится в обращении Пасечника.

Он напомнил, что девять лет назад Киев объявил так называемую «антитеррористическую операцию» – развязал кровавую войну против жителей Луганского края, безжалостно накрывая авиацией и артиллерией наши города.

- Вчерашние шахтеры, металлурги, учителя, строители были вынуждены оставить все обыденные дела и встать на пути армии противника – на защиту своих домов и семей. Сегодня мы склоняем головы перед памятью невинных жертв украинской агрессии – стариков, женщин и детей. С гордостью вспоминаем всех павших бойцов ополчения, военнослужащих Народной милиции ЛНР и Вооруженных Сил Российской Федерации. Мы поименно помним всех, кто погиб в этой страшной войне, и продолжаем работать над установлением личности тех, чьи имена пока неизвестны, - заявил руководитель региона.

Он отметил, что Донбасс не забудет и не простит того преступного приказа и крови тысяч своих жителей.

- Виновным в чудовищных преступлениях не уйти от наказания. Нацизм будет повержен, и долгожданный мир воцарится на нашей земле! – подчеркнул Леонид Пасечник.

Напомним, что 14 апреля 2014 года вступил в силу указ исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова о начале «антитеррористической операции» на юго-востоке страны. По сути, карательной операции. Киевские власти разрешили военным стрелять в своих граждан просто за то, что они отказались поддерживать антиконституционный переворот в столице.

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