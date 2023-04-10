Луганский завод «Лугамаш» получит дополнительную поддержку для развития

«Лугамаш» при поддержке Правительства ЛНР закупил новое оборудование и начал модернизацию существующего. Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ

Фракция партии «Единая Россия» (ЕР) в Государственной Думе РФ рассмотрит меры дополнительной поддержки общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Лугамаш». Об этом по итогам визита на предприятие заявил заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме, федеральный координатор партийного проекта «Выбирай свое» Сергей Морозов.

Депутат вместе с председателем Общереспубликанского профсоюза работников машиностроения и металлообработки Константином Бутримовым осмотрели производственные мощности предприятия, а также пообщались с коллективом и руководством.

- В самое ближайшее время мы еще раз попросим рассмотреть меры поддержки, которые нам всем необходимо оказать этому предприятию. Нам нужно увеличивать численность, нужно увеличивать объемы производства и у нас для этого есть все, - сказал Морозов.

Замруководителя фракции ЕР в Госдуме Сергей Морозов осмотрел предприятие, пообщался с коллективом и руководством. Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ

Он подчеркнул, что за такими предприятиями, как "Лугамаш" стоит будущее промышленности новых регионов Российской Федерации.

- Мы приехали, чтобы не просто провести аудит и повстречаться с руководством предприятия, но и собственными глазами увидеть, что происходит на этом предприятии. Могу сказать, что восхищен. Конечно, это далеко не полная загрузка производства, с другой стороны, даже то количество людей, которые сегодня работают, имеют загрузку работы по 11 часов в день - это здорово, вы и в России не найдете большое количество таких предприятий, - поделился своими впечатлениями депутат.

Он выразил надежду на то, что в будущем в Луганске будет возрожден тепловозостроительный завод, который ранее был известен во всем Советском Союзе.

- Мы сейчас проговорили о том, какие еще в ближайшее время будут заказы и модернизация станочного оборудования, которая пройдет. И у меня нет в этом сомнений, потому что уже целый ряд станков сегодня подготовлены к переоснащению, переоборудованию, к расширению своего функционала, - сказал Морозов.

Генеральный директор предприятия Дмитрий Костюченко напомнил, что в настоящее время «Лугамаш» производит запасные части для нового подвижного состава в локомотивостроении.

На предприятии работают 1 200 человек. Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ

- Численность предприятия - 1 200 человек. Завод является заготовительно-сварочным и обрабатывающим производством. На предприятии выпускаются запасные части для тепловозов, для электровозов, для вагонов, - рассказал Костюченко. - Мы с Сергеем Ивановичем Морозовым обсудили дальнейшее развитие нашего производства, возможность выхода на рынки большой земли Российской Федерации, куда мы уже вошли, увеличение объемов производства, увеличение численности и расширение рынков сбыта, поиск новых заказчиков.

Напомним, «Лугамаш» при поддержке Правительства ЛНР закупил новое оборудование и начал модернизацию существующего. В 2021 году предприятие реализовало продукции на 1,2 млрд рублей.

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