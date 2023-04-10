В Волновахе строители «Единого заказчика» восстановили трехэтажный корпус центральной районной больницы

Снаружи и внутри больницы были проведены масштабные отделочные работы. Фото: ТГ/Зинченко

Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» завершили восстановление трехэтажного корпуса центральной районной больницы в Волновахе. Об этом сегодня сообщил генеральный директор «Единого заказчика» Карен Оганесян.

- Общая площадь отремонтированных помещений здания составила более 1,7 тыс. кв. метров. Специалисты «Единого заказчика» и подрядных организаций провели комплексную замену всех инженерных систем, включая водоснабжение, отопление и вентиляцию с обеззараживанием воздуха. Также были установлены новые кровельные и оконные конструкции, новые двери, утеплены полы и стены. Снаружи и внутри здания были проведены масштабные отделочные работы, — рассказал Карен Оганесян.

Он отметил, что в новое здание из поврежденных обстрелами корпусов больницы будут перемещены дневной стационар, а также отделения оториноларингологии, офтальмологии, физиотерапии и гинекологии.

Снаружи и внутри больницы были проведены масштабные отделочные работы. Фото: ЕЗСС

В пресс-службе компании также подчеркнули, что ремонт выполнен в соответствии со всеми современными требованиям и нормами безопасности. Здесь также установлены пожарная, охранная сигнализации и система видеонаблюдения.

К настоящему времени силами «Единого заказчика» в Волновахе уже завершены ремонтные работы в зданиях фельдшерско-акушерского пункта и амбулатории № 1. Всего в ходе проведения ремонтно-восстановительных работ в Волновахе строителями уже восстановлено тепло в 143 объектах жилой и социальной инфраструктуры города. К строительным и ремонтно-восстановительным работам привлечено более 1000 строителей и свыше 40 единиц строительной техники.

Напомним, что больница в Волновахе получила серьезные повреждения от обстрелов ВСУ во время освобождения города весной 2022 года.

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