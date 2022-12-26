Предновогодний Мариуполь: Как готовится к празднику морская столица ДНР

В городе - новогоднее настроение
Фото: Александр ИВАНОВ
Новый год - привычный праздник любого мирного, развивающегося города. Если судить из происходящего в Мариуполе сейчас, то город полностью подпадает под понятие мирного, стремительно восстанавливающегося и развивающегося города.
- Этот новый год мы будем отмечать традиционно, в кругу семьи. Сейчас мы уже все в сборе, - говорит жительница города Ирина. – И стол новогодний будет с «Оливье» и «Селедкой под Шубой» - все как обычно. Да, мы перенесли тяжелые месяцы, было сложно, страшно. Но теперь все это в прошлом.
Правда, по словам Ирины, одно отличие от прошлых празднований Нового года, все же будет.
- Мы теперь жители большой страны, поэтому перед курантами мы будем случать обращении Президента России Владимира Путина, - сказала женщина.
Центральную елку Мариуполя устанавливали три дня
Фото: Александр ИВАНОВ
Центральную елку Мариуполя устанавливали три дня
Фото: Александр ИВАНОВ
Центральную елку Мариуполя устанавливали три дня
Фото: Александр ИВАНОВ
Центральную елку Мариуполя устанавливали три дня
Фото: Александр ИВАНОВ
Центральную елку Мариуполя устанавливали три дня
Фото: Александр ИВАНОВ
На улицах города появляется все больше новогодних украшений. А на главной площади города - уже завершили установку центральной елки города – подарок правительства Санкт-Петербурга. 20 метровую красавицу монтировали на протяжении трех дней, а в последние сутки - даже ночью.
- Сестра-близнец новогодней красавицы установлена на Казанской площади Северной столицы, - отметил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко. - Наступающий 2023 год города-побратимы встречают вместе!
Главная елка города
Фото: Александр ИВАНОВ
В городе - новогоднее настроение
Фото: Александр ИВАНОВ
В городе - новогоднее настроение
Фото: Александр ИВАНОВ
В городе - новогоднее настроение
Фото: Александр ИВАНОВ
В городе - новогоднее настроение
Фото: Александр ИВАНОВ
В городе - новогоднее настроение
Фото: Александр ИВАНОВ
Работник компании «Россети», помогающей монтировать электрогирлянды, рассказал «Комсомолке», что над установкой новогодней красавицы трудились высотники из Петербурга.
- Они все добровольцы, - рассказывает Алексей. - Тех, кого посылали изначально, не захотели ехать из-за страха обстрелов. И был кинут клич среди сотрудников, кто хочет? Ребята вызвались. Понятное дело, зарплата у них есть и командировочные, но эти люди, которые сейчас на высоте 22 метров вешают шары - они перешагнули через свои страхи и приехали создавать новогоднее настроение городу-побратиму.
Сотрудник "Россетей" Алексей
Фото: Александр ИВАНОВ
В другом районе Мариуполя - Орджоникидзевском, установили красавицу поменьше, но она также успешно выполняет главную роль. Это новогоднее дерево - подарок от Тулы.
Елка - подарок из Тулы
Фото: Александр ИВАНОВ
Елка - подарок из Тулы
Фото: Александр ИВАНОВ
Улыбки детей, новогодний облик транспорта и заведений. Кажется невероятным, что эти люди, эти места недавно пережили ужасы боевых действий.
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