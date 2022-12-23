Российская компания «Единый заказчик» за три месяца построила в Мариуполе пять новый многоэтажек

Новое жилье в Мариуполе. Фото: пресс-служба ППК "Единый заказчик"

Публично-правовая компания «Единый заказчик» построила в Мариуполе пять многоквартирных домов. Работы проводились около трех месяцев. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе организации.

- Подрядными организациями выступали ООО «СУ 2007» и СК «Выбор», - рассказывают в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик». - Квартиры имеют одно-, двух-, и трехкомнатную планировку с внутренней отделкой, установленными электроплитами, сантехническими узлами и водонагревателями.

Новое жилье в Мариуполе. Фото: пресс-служба ППК "Единый заказчик"

Новое жилье в Мариуполе. Фото: пресс-служба ППК "Единый заказчик"

Новое жилье в Мариуполе. Фото: пресс-служба ППК "Единый заказчик"

Новое жилье в Мариуполе. Фото: пресс-служба ППК "Единый заказчик"

Новое жилье в Мариуполе. Фото: пресс-служба ППК "Единый заказчик"

«Единый заказчик» работает в Мариуполе уже на протяжении шести месяцев. До конца следующего года в планах у компании – завершить все намеченные строительные и восстановительные работы в городе.

- «ЕЗ» восстановит более даже 1700 объектов до конца 2023 года, - говорят в пресс-службе компании. – Это различные объекты: многоквартирные дома, учебные учреждения, детские сады, медицинские учреждения

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкая студентка Оксана Волга шьет теплые вещи для защитников Донбасса

Девушка из прифронтового района совмещает помощь бойцам с учебой и воспитанием младших братьев (подробнее)