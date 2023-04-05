Чем ребята из ДНР занимаются в «Движении первых»

В ходе акции «Поздравь защитника» активисты собрали 3000 писем и открыток, 2500 кг гуманитарных наборов и создали 400 «талисманов удачи». Фото: ТГ/Толстыикна

В ДНР открыто 340 первичных отделений Российского движения детей и молодежи (РДДМ). Они объединили более 7000 школьников и студентов среднего профессионального образования. Об этом сегодня сообщила заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

- Школьники и студенты учреждений среднего профессионального образования ДНР включились в работу Российского движения детей и молодежи. На сегодняшний день в Республике уже открыто 340 первичных отделений, которые объединили более 7000 школьников и студентов СПО, - написала в своем телеграм-канале Толстыкина.

Вице-премьер напомнила, что первая в России организация, созданная по инициативе детей, Российское движение детей и молодежи, позже получившее название «Движение первых», появилась в июле 2022 года указом Президента РФ Владимира Путина. В состав нового движения вошли все уже существующие организации, объединяющие школьников, такие, например, как «Юнармия», «Большая перемена», Российское движение школьников. А уже в декабре прошлого года в Москве прошел первый съезд Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Сейчас первичных отделений у организации более 7000, они есть во всех регионах страны.

- Ребята из ДНР принимают активное участие в движении. Например, в ходе акции «Поздравь защитника» активисты собрали 3000 писем и открыток, 2500 кг гуманитарных наборов и создали 400 «талисманов удачи», - рассказала Толстыкина.

Ко Дню провозглашения Донецкой Народной Республики дан старт акции «С Республикой в сердце», в рамках которой запланирован фотомарафон, создание авторских стихов и видеороликов.

- Также наши школьники принимают участие в первом в России масштабном фестивале непрофессионального ученического творчества «Российская школьная весна», - отметила вице-премьер.

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