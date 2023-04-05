Юлия Чичерина вместе с жителями страны собрали больше 50 миллионов на средства связи для военнослужащих ДНР

Народный фронт отвез оборудование бойцам 1-го армейского корпуса. Фото: onf.ru

В конце прошлого года рок-певица Юлия Чичерина и Народный фронт открыли сбор для бойцов 1-го армейского корпуса. Жители из разных регионов тут же откликнулись и активно включились в сбор. Всего за несколько месяцев была собрана довольно крупная сумма для закупки средств связи – более 50 миллионов рублей.

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА

Средства связи и оборудование доставили бойцам представители Народного фронта.

- Сегодня мы вручили нашим ребятам радиостанции, ретрансляторы, зарядные устройства, антенны, дополнительные батареи питания и прочие расходники, – отмтеил руководитель исполкома Народного фронта в Донецкой Народной Республике Сергей Самохин.

Куратор сбора, певица Юлия Чичерина, в свою очередь, записала для бойцов видеообращение.

Народный фронт отвез оборудование бойцам 1-го армейского корпуса. Фото: onf.ru

- Всей Россией-матерью мы собрали для вас более 50 миллионов рублей для закупки средств связи. Надеюсь, эта помощь ускорит нашу победу. Вместе мы – сила. Так победим! – отметила Чичерина.

Военнослужащие оценили помощь, которая была оказана, и поблагодарили всех, кто оказал содействие в ее сборе и доставке.

НАРОДНЫЙ ФРОНТ ПРИБЛИЖАЕТ ПОБЕДУ

Ранее Общероссийский Народный фронт сообщал об открытии большого сбора ко Дню Победы. На собранные деньги представители президентского движения закупят внедорожники, пикапы, микроавтобусы, квадроциклы, а также необходимое для фронта снаряжение и оборудование для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В доставке вызвались помочь российские железнодорожники.

- Транспорт на фронте лишним не бывает. И ребята постоянно обращаются и просят поддержать их, прислать им автомобили, - говорит руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. - Огромная благодарность всем тем миллионам наших граждан, кто участвует в этих сборах, их помощь неоценима. Ребята на линии боевого соприкосновения чувствуют это внимание, заботу, тепло.

ПОДДЕРЖКА ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

В Народном фронте отметили, что россияне уже активно подключаются к объявленной акции. Из Курской области на передовую уже в скором времени отправятся два УАЗа-«буханки». Также на крупном сельскохозяйственном предприятии региона «Черновецкие Зори» готовят для передачи две новые машины повышенной проходимости: меняют масло, электропроводку, устанавливают новые аккумуляторы, проводят корпусные работы, ремонтируют ходовую.

Житель Республики Тыва, победитель межрегиональных соревнований «Джип-спринт 2022», Владимир Федосовский передаст своим землякам в зону проведения спецоперации «ГАЗ-69», машину, на которой он неоднократно становился чемпионом.

Владимир Федосовский передал свой чемпионский джип

- Моя машина – победитель, и хочется, чтобы она и в зоне СВО приблизила нашу победу, - говорит Владимир. - Автомобиль очень высокой проходимости, усилен практически по всем параметрам.

Свою машину УАЗ-«буханку» российским бойцам решил передать и пенсионер из Благовещенска Амурской Области Петр Новичков. Его автомобиль на ходу и очень надежный, в салоне раскладываются собственноручно сделанные диваны, где могут спать до четырех человек, есть возможность перевозить раненых.

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