В ДНР за день от обстрелов ВСУ ранены два мирных жителя

Пострадавших госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Мирные жители Донецкой Народной Республики пострадали в результате украинской агрессии в Макеевки – городе-спутнике Донецка и ранее освобожденном Никольском.

- Макеевка (Червоногвардейский район) - по улице Тухачевского, 22 ранен парень 2000 года рождения. Никольское (включен в зону ответственности администрации Волновахского района) - по улице 40 лет Победы, 15 ранена женщина 1948 года рождения, - сообщается в сводке Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Военные эксперты зафиксировали разрушения по следующим адресам:

Донецк, Петровский район - здание МБОУ «Школа-интернат № 3 г. Донецка» по улице Красногоровской.

- здание ГБПОУ «Донецкий горный технологический техникум» по улице Дунаевского.

Куйбышевский район: - ул. Ударная, 21 «а» (частный жилой дом).

Горловка (поселок Пантелеймоновка) - здание МБДОУ «Детский сад № 43 г. Горловка» по улице Карла Маркса.

По данным СЦКК, украинские боевики за минувшие сутки 23 раза обстреляли ДНР, выпустив по жилым кварталам 136 единиц различных боеприпасов. На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 (стандарт НАТО) и 122 миллиметра.

На горловском - 8 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров (стандарт НАТО).

На ясиноватском - 3 обстрела из артиллерии 155 миллиметров (стандарт НАТО).

На волновахском - 1 обстрел из артиллерии 155 миллиметров (стандарт НАТО).

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