12-летняя девочка из ДНР, которую из-за обстрела ВСУ парализовало, получила шанс по полноценную жизнь

Опытный хирург Сергей Виссарионов провел многочасовую операцию на шейном отделе раненой Полины. Фото: Минздрав РФ

12-летнюю Полину ранило рядом с ее домом. Маме девочки помог солдат, охранявший территорию поблизости. Парень с позывным «Саратов» привез своим автомобилем раненого ребенка в Донецк.

Врачи в столице ДНР прооперировали девочку. Они удалили из ее тела большинство осколков. Когда Полине стало лучше, девочку перевели в Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии (НМИЦ) имени Г.И. Турнера.

В современную клинику Санкт-Петербурга она поступила в тяжелом состоянии. В результате обстрела украинских националистов Полина получила минно-взрывную травму, повреждение позвоночника и спинного мозга. У нее были парализованы руки и ноги, сильно болел шейный отдел позвоночника.

Ребенку дал шанс на полноценную жизнь директор НМИЦ, профессор Сергей Виссарионов. Он успешно провел многочасовую операцию на шейном отделе Полины.

12-летняя Полина пострадала возле своего дома. Фото: Минздрав РФ

- Группа наших специалистов разработала индивидуальную комплексную программу реабилитации, - рассказывает «КП» Сергей Виссарионов. - Это и авторская методика стимуляции спинного мозга, занятия на современных реабилитационных комплексах, и ЛФК, массаж, кинезиотепирование (наложение на кожу эластичных лент. – Авт.). Специально был разработан и изготовлен аппарат, фиксирующий позвоночник и нижние конечности девочки из республики Донбасса.

Сегодня, к счастью, Полина может самостоятельно сидеть, держать шею, спину, двигать руками, учится заново шевелить пальцами, стоять и передвигаться с помощью вертикализатора и ходунков. Раненой девочке подобрали коляску. Сейчас ей жизненно необходима дальнейшая реабилитация с включением дополнительных методик механотерапии.

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