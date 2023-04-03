Медики ДНР и ЛНР, которые спасают раненых, получат специальную социальную выплату

Медики, спасающие раненых, получат значительную прибавку в зарплате. Фото: ТГ/Селиванова
Медики ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей, которые спасают раненых, получат специальную социальную выплату с 1 января 2023 года. Соответствующее постановление Правительства РФ от 27.03.2023 № 479 опубликовано на сайте правовой информации.
- Надеюсь, Минздрав ДНР не будет затягивать с принятием необходимых решений по данной выплате. Буду держать вас в курсе, - поделилась в своем телеграм-канале депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.
Она разъяснила, что согласно документу, с 1 января 2023 года предусматривается ежемесячная социальная выплата медицинским и иным работникам, оказывающим медпомощь (участвующим в оказании и обеспечивающим оказание медицинской помощи) лицам, получившим ранения (увечья, травмы, контузии) в ходе СВО, а также проводящим и участвующим в проведении судебно-медицинской экспертизы.
В КАКИХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ
Минздрав ДНР должен утвердить перечень медицинских организаций (структурных подразделений), медицинские и иные работники которых оказывают медицинскую помощь (участвуют в оказании, обеспечивают оказание медицинской помощи) лицам, получившим ранения (увечья, травмы, контузии) в ходе специальной военной операции и которые имеют право на получение социальной выплаты.
Также Минздрав ДНР должен утвердить:
- порядок предоставления соцпвыплаты;
- перечень должностей медицинских и иных работников, в соответствии с данным постановлением Правительства РФ;
- правила расчета соцвыплаты за календарный месяц.
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫПЛАТУ
Право на выплату до 100 тысяч рублей имеют:
1. Руководители медорганизаций, в которых выполняются хирургические вмешательства и (или) оказывается медпомощь по профилю «анестезиология и реаниматология»
2. Заведующие структурными подразделениями (отделениями), в которых выполняются хирургические вмешательства и (или) оказывается медпомощь по профилю «анестезиология и реаниматология».
3. Врачи, выполняющие или участвующие в хирургических вмешательствах.
4. Врачи, оказывающие медпомощь по профилю «анестезиология и реаниматология».
5. Врачи (старшие врачи) станций (отделений) скорой и неотложной медпомощи.
6. Врачи, проводящие судебно-медицинскую экспертизу (исследования).
Право на выплату до 60 тысяч рублей имеют:
1. Заместители руководителя медорганизации.
2. Главные медицинские сестры.
3. Заведующие структурными подразделениями (отделениями).
4. Врачи, оказывающие специализированную медпомощь в стационарных условиях.
Право на выплату до 40 тысяч рублей имеют:
1. Медработники со средним профессиональным медобразованием, участвующие в выполнении хирургических вмешательств и (или) в оказании медицинской помощи по профилю «анестезиология и реаниматология».
2. Медработники со средним профессиональным медобразованием станций (отделений) скорой медпомощи, станций (отделений) скорой и неотложной медпомощи.
3. Медработники со средним профессиональным медобразованием, участвующие в проведении судебно-медицинской экспертизы.
Право на выплату до 30 тысяч рублей имеют медработники со средним профессиональным медобразованием, участвующие в оказании специализированной медпомощи в стационарных условиях.
Право на выплату до 20 тысяч рублей имеют младший медперсонал и иные работники медорганизаций, обеспечивающие оказание специализированной медпомощи в стационарных условиях лицам, получившим ранения (увечья, травмы, контузии) в ходе специальной военной операции.
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