В ДНР создадут два лечебно-реабилитационных центра

В новых центрах окажут помощь спасателям МЧС и сотрудникам противопожарной службы. Фото: МЧС ДНР

Два новых лечебно-реабилитационных центра для лечения и организации оздоровительного отдыха сотрудникам МЧС создадут в Донецкой Народной Республике. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации России.

— Создать в ДНР федеральное учреждение «Лечебно-реабилитационный центр Спасатель» МЧС России с предельной штатной численностью 132 единицы, а также «Лечебно-реабилитационный центр Донецкий» с предельной штатной численностью 167 единиц и отнести учреждения к ведению МЧС России, — сказано в документе.

Распоряжением Правительства Российской Федерации также устанавливается, что МЧС России необходимо в трехмесячный срок утвердить уставы учреждений, обеспечить госрегистрацию и шестимесячный срок определить перечень недвижимого имущества, которое передадут в учреждения.

Основной целью двух реабилитационных центров станет медицинская помощь сотрудникам МЧС, противопожарной службы, а также гражданским служащим, на которых возложено обеспечение ведомства.

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