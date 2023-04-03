Владлена Татарского от издевательств тюремщиков спас Александр Захарченко: неизвестные страницы биографии военкора

Максим Фомин (Владлен Татарский) всегда говорил, что думал. За это его уважали даже те, кто не был с ним согласен. Фото: Скриншот видео ТГ/Владлен Татарский

Подлое убийство известного военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) никого не оставила равнодушным в Донбассе. Люди делятся своими эмоциями и воспоминаниями. О малоизвестных страницах биографии Максима рассказал первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своем телеграм-канале «Неофициальный Безсонов».

- Погиб наш брат Максим Фомин (Владлен Татарский). Погиб на войне. Да, для людей такого уровня война не заканчивается линией фронта, она сопровождает везде… С Максом можно было соглашаться или не соглашаться, он всегда говорил, что думал, часто резко, дерзко, но он был таким, какой он есть и не старался кому-то понравиться, - написал Безсонов.

Он отметил, что, наверное, мало кто знает историю, которая характеризует этого человека и заставляет уважать его.

- В 2014 году, когда в Донбасс пришла война, Макс находился в тюрьме, за ошибки молодости. Ему предложили уйти на фронт и смыть вину кровью, что он и сделал. Через пару лет тюремная система вспомнила о нём и его забрали обратно, в ту же тюрьму. Просто, подло… Сотрудники колонии, из-за того, что у самих не хватило смелости пойти на войну, иногда, ради забавы толпой избивали, уже фронтовика, Максима Фомина. Но это не сломало его. О происходящем беззаконии узнал тогдашний Глава ДНР Александр Захарченко. Он помиловал Максима, а ублюдков из администрации колонии, которые издевались над ним, самих отправил в тюрьму, - сообщил Безсонов.

Он подчеркнул, что, несмотря на такую несправедливость со стороны государства в лице администрации колонии Максим всё ровно вернулся на фронт, будучи официально свободным человеком.

- Это тяжелая утрата для всех нас. Покойся с миром, дорогой друг! Ты теперь в лучшем месте, на Небесах. Ты их заслужил. А дело твоё будет жить. Смерти нет! – Написал Безсонов.

Напомним, известный блогер и военкор, освещавший события в Донбассе, Максим Фомин погиб 2 апреля в результате взрыва в петербургском кафе, где проходил его творческий вечер.

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