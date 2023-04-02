Денис Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Владлена Татарского

Владлен Татарский погиб в Санкт-Петербурге во время творческого вечера. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики выразил соболезнования родным и близким погибшего военного корреспондента Максима Фомина, который стал известен под псевдонимом Владлен Татарский. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

— Погиб большой патриот Донбасса и России военный корреспондент Максим Фомин, больше известный под псевдонимом Владлен Татарский. Человек с непростой судьбой, Владлен заслужил уважение соратников, потому что жил и работал ради правды и справедливости, ради Победы. Успел и повоевать, и в статусе военкора свою лепту внести, — отметил врио Главы Республики.

Денис Пушилин добавил, что погибшему планировали вручить награду — медаль «За освобождение Мариуполя». К сожалению, ее не успели вручить военкору при жизни.

— Убит подло. По-другому террористы не могут. Киевский режим — террористический режим. Светлая память военкору. Глубокие соболезнования родным и близким, — добавил глава региона.

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