Остались последние штрихи: В Мариуполе готовятся к сдаче нового жилкомплекса в Приморском районе

Совсем скоро жилкомплекс будет сдан заказчику - городской администрации Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

В восьмом построенном девятиэтажном доме к середине апреля завершат все работы – докрасят фасад здания, облагородят придомовую территорию, установят коммуникации и оставшиеся привезенные электроплиты. Это будет означать, что весь жилкомплекс сдан конечному заказчику – городской администрации Мариуполя. Строительных работ на его территории больше вестись не будет.

Остались последние штрихи Фото: Александр ИВАНОВ

Совсем скоро жилкомплекс будет сдан заказчику - городской администрации Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

Среди тех, кто трудится на объекте – маляр-высотник Василий. Мужчина работает на этой стройке практически с самого начала. Каждый дом снаружи выкрашен в том числе и его кистью. Он выдержал нелегкое испытание – сжатые сроки и минимальное количество выходных. Теперь у него будет возможность работать на объектах фирмы-застройщика в других городах России.

- Когда я общался с журналистами, которые приезжали сюда несколько раз с момента закладки первого дома, они каждый раз удивлялись готовому одному или нескольким домам. А я даже изменений уловить особо не могу. Для нас, строителей, этот процесс кажется медленным, как будто мы тут уже пол жизни провели, - признался «Комсомолке» Василий.

Василий строит жилкомплекс практически с самого начала Фото: Александр ИВАНОВ

Мужчина говорит, что окончание работ на этом объекте для него станет чем-то эпохальным, своего рода историческим моментом.

- Сравниваешь фотографии чистого поля и начала стройки с теми фото этих мест последних недель и чувствуешь то самое волшебство созидания, в котором ты, хоть и маленький с кисточкой, но волшебник, - сказал маляр-высотник.

Совсем скоро жилкомплекс будет сдан заказчику - городской администрации Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

Совсем скоро жилкомплекс будет сдан заказчику - городской администрации Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

После сдачи этого дома жилкомплекс выйдет на общее количество в 833 квартиры – два пятиэтажных и восемь девятиэтажных домов.

На данный момент в приморской столице ДНР на финишную прямую строительных работ выходят еще три жилкомплекса – по бульвару Шевченко, улице Артема и проспекту Ленина.

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