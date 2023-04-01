Водовод Дон - Северский Донец – Донбасс: Как продвигается создание водной артерии

Создание водовода Дон - Северский Донец – Донбасс Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Работа по строительству большого водовода из реки Дон не прекращается ни на минуту, даже неожиданные погодные катаклизмы не помешали строителям не сбиться с графика.

По Республике есть несколько участков, которые можно увидеть, даже проезжая на автомобиле. Работа кипит круглосуточно, специалисты работают по две-три смены в день.

- В общей сложности наша бригада за месяц проложила около 12 километров труб. Работа непростая, работаем и днём, и ночью в две или три смены, меняемся со следующей бригадой прямо на участке, чтобы не упускать время, - говорит рабочий Артем.

Создание водовода Дон - Северский Донец – Донбасс Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Создание водовода Дон - Северский Донец – Донбасс Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Создание водовода Дон - Северский Донец – Донбасс Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Создание водовода Дон - Северский Донец – Донбасс Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Создание водовода Дон - Северский Донец – Донбасс Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Мы тут все из разных регионов, с болью в сердце наблюдали за событиями на Донбассе, и когда представилась возможность заняться тем полезным делом, которым мы действительно можем улучшить положение дел, просто быть полезными, не раздумывая решили приехать, - рассказывает рабочий Николай.

Стоит отметить, что запуск первой насосной станции состоялся 31 марта. Процесс заполнения водой всей системы водовода, по предварительном оценкам, займет не менее месяца.

- Забилось сердце водовода Дон - Северский Донец - Донбасс. Это две нити (ветки) по 200 километров каждая, а также семь насосных станций, - рассказывает руководитель проекта военно-строительного комплекса Алексей Леонов. - Впереди – поэтапное наполнение водой накопительных резервуаров, запуск системы очистки, гидравлические испытания, комплексная настройка всего оборудования и его тестирование в рабочем режиме.

Отмечается, что запуск этого гидротехнического сооружения не имеет аналогов в современной России – это уникальный инженерный объект, которые возведен специалистами в рекордные сроки.

- Никто и никогда ничего подобного в такие сжатые сроки еще не строил, - подчеркивает Леонов. - Даже во времена Всесоюзных строек в СССР на создание такого водовода уходило до пяти лет. Наша стройка стартовала в декабре 2022 года, а сегодня уже включилась первая насосная станция.

Этот проект получил название «Большая вода». Для его реализации двадцать четыре часа семь дней в неделю трудились не только военные строители, а вся Россия, всего это - 5 300 человек и 1 200 единиц техники.

Мощность водовода река Дон - Северский Донец - Донбасс 288 000 метров кубических в сутки. Объект спроектирован с учетом перспективы снабжения водой в общем объеме 480 000 метров кубических не только Донецка и его агломерации, но и близлежащих городов Ростовской области.

Создание водовода Дон - Северский Донец – Донбасс Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Создание водовода Дон - Северский Донец – Донбасс Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Создание водовода Дон - Северский Донец – Донбасс Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Создание водовода Дон - Северский Донец – Донбасс Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Создание водовода Дон - Северский Донец – Донбасс Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Создание водовода Дон - Северский Донец – Донбасс Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Создание водовода Дон - Северский Донец – Донбасс Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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