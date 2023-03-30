Беженцы из Авдеевки начали прибывать в Ясиноватую

Выехать в Россию беженцы из Авдеевки могут только через Украину и европейские страны Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Жители оккупированной Авдеевки начали самостоятельно эвакуироваться на территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на мэра Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

- В Авдеевке ситуация по-прежнему сложная. Украинские боевики пытаются насильно выгонять жителей с города. Если раньше люди могли вернуться в город, то сейчас уже нет, их не пускают обратно. И на фоне этого, к нам, в Ясиноватую, начинают прибывать люди с Авдеевки. У многих тут родственники. Так что процесс переезда беженцев из Авдеевки начался, почти каждый день минимум один человек к нам приезжает, - рассказал Дмитрий Шевченко.

Выехать в Россию беженцы из Авдеевки могут только через Украину и европейские страны.

- К примеру, сегодня к нам приехал мужчина, который ехал из Авдеевки через всю Украину, Польшу, потом по Прибалтике, после этого заехал на территорию РФ и доехал к нам. Дорога заняла пять суток. Между нашими городами расстояние в несколько километров, а ему из-за этой ситуации пришлось вот пять суток ехать, ужас просто, - отметил мэр.

Прибывших из Авдеевки людей селят в пункты временного размещения. Их обеспечивают продуктами и предметами личной гигиены, также по необходимости предоставляют одежду.

- Кроме того, будем помогать им оформлять все необходимые документы, механизм у нас уже есть. Никого не оставим без внимания, всем поможем, - подчеркнул градоначальник.

Ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявлял, что ситуация у противника близка к критичной, развивается достаточно стремительно. Первый армейский корпус показывают хорошие результаты. Ребята, улучшая свои огневые позиции, приближают ситуацию, когда освобождение пойдет более быстрыми темпами.

Авдеевка находится к западу от Ясиноватой, расстояние между ними - всего около полутора километров. До вооруженного конфликта она входила в состав Ясиноватского района.

За годы противостояния ВСУ превратили Авдеевку в один из своих главных укрепрайонов в Донбассе. Оттуда они больше восьми лет обстреливают Донецк, Ясиноватую и Макеевку. В городе остаются порядка трех тысяч мирных жителей.

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