Зима в Донецке продержится недолго

В Донецк неожиданно вернулась зима Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Утро 30 марта удивило горожан. Выпал снег и продолжал идти вперемежку с дождем. Жители снова достали зимние вещи, фотографировали заснеженные первые цветы и выставляли в соцсети.

В Донецк неожиданно вернулась зима Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Мы уже думали, что в этом году будет ранняя весна, посмотрите, почки набухли, вот-вот зацвели бы петушки. Начали убирать вместе с жителями придомовую территорию, а тут снова зима! – сетует дворик Привокзального микрорайона Валентина.

В Донецк неожиданно вернулась зима Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 31 марта будет тоже холодно. А вот с 1 апреля весна медленно, но верно начнет возвращаться в свои права. Максимальную температуру в этот день прогнозируют до +8 градусов.

В Донецк неожиданно вернулась зима Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Нанести плодовым культурам вред при резком похолодании весной могут морозы от 6 до 9 градусов, - говорит кандидат биологических наук Владимир Еремеев. – Но у нас похолодание не резкое, продлится не долго. Урожай озимых тоже не должен пострадать. Для них критической является температура от 7 до 9 градусов. А вот для других полевых культур достаточно и трех градусов мороза, чтобы повлиять на урожай. Утренние заморозки для растений, конечно, не полезны. Но однозначно хуже, если низкая температура держится и днем.

В Донецк неожиданно вернулась зима Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

В Донецк неожиданно вернулась зима Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Будем надеяться, что это последнее весеннее похолодание и ждать прихода настоящей теплой весны.

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