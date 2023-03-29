Судьба мальчика из Макеевки, которого восемь лет назад нашли в собачьей будке, изменится благодаря врачам из Москвы

Ребенка осмотрел нейрохирург из Москвы. Фото: vremya.dobryh

РЕБЕНКУ ПОМОГУТ

На днях всплыла история мальчика из Макеевки, которого восемь лет назад нашли в собачьей будке неравнодушные люди и вызвали полицию.

Ребенка в Шахтерском детском доме-интернате осмотрел нейрохирург из Москвы Дмитрий Зиненко. Врач приехал в Республику, чтобы подарить тяжелобольным детям Донбасса уникальный шанс на новую жизнь.

У мальчика ДЦП. Он все время лежал и только недавно начал ползать. Ребенок не общается с врачами и другими воспитанниками интерната. Он не может ничего сказать, но по умным глазам можно предположить, что он многое понимает.

Вес ребенка мал, вследствие кахексии, которая вызвана основным заболеванием – ДЦП. Поэтому мальчика будут дообследовать и подбирать специализированное лечебное питание. А после набора веса врачи планируют вернуться к вопросу о лечении и реабилитации.

ЗАБРАЛИ С УЛИЦЫ

Восемь лет назад мальчика нашли в собачьей будке неравнодушные люди и вызвали полицию.

- Малыша на улице оставили собственные родители, страдающие психическими расстройствами. И чтобы спрятаться от дождя, он дополз к собачьей будке, где его и нашли спустя сутки соседи, - сообщили тогда волонтеры.

«Комсомолке» удалось взять комментарий у опекуна больного мальчика – директора Шахтерского детского дома-интерната Людмилы Петровой. Людмила Юрьевна рассказала, что в интернат Шахтерска ребенка перевели в 2016 году.

- Часто болеет. В последний раз было подозрение на пневмонию. Мальчик с высокой температурой проходил лечение в стационаре Тореза, - рассказала опекун.

Ее подопечный, как и другие детки, окружен заботой и вниманием. Руководство интерната всячески старается сделать доступной самую качественную медицинскую помощь для всех воспитанников. Для этого в интернат регулярно приглашаются самые лучшие узкопрофильные специалисты из Москвы и РФ.

СПРАВКА

В Шахтерском детском доме-интернате находятся дети от 4 до 18 лет с психическими расстройствами. Там прививают больным детям трудовые навыки, чтобы они могли без посторонней помощи себя обслуживать. Сотрудники интерната - педагоги с особым уклоном: психологи, логопеды, дефектологи.

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