Дневник фронтовой певицы из Донецка Юлии Тейбаш: Концерты на передовой - мой вклад в борьбу с неонацистами

Юлия Тейбаш на сцене 23 года. Фото: Личный архив героини публикации

Впервые Юлию Тейбаш я увидел на концерте в боевом подразделении МВД ДНР «Патриот» 23 февраля 2020 года. Съездить туда меня попросили коллеги, чтобы осветить для газеты и сайта «КП» Всероссийскую акцию «Открытка солдату». Дети из Республиканского эколого-натуралистического центра, выступавшие на сцене вместе с Юлей и концертной бригадой «Донбасский характер», на празднике передали для защитников шахтерского края коробку со сделанными своими руками поздравительными открытками.

Юлии Тейбаш: Концерты на передовой - мой вклад в борьбу с неонацистами. Фото: Личный архив героини публикации

Юлия Тейбаш по зову сердца выступает перед бойцами Республики с 2014 года. Артиллерийская бригада «Кальмиус», отдельный танковый батальон «Дизель», отряд особого назначения «Охотник», интернациональная бригада «Пятнашка», 100-я отдельная мотострелковая бригада Управления Народной Милиции, бригада «Восток», батальон МВД ДНР «Патриот», батальон «Чебурашка», республиканская гвардия, отдельный гвардейский разведывательный батальон «Спарта», батальон спецназначения «Чечен», отряд особого риска «Легион». Сейчас у Юлии есть не только подаренная военная форма, но и даже позывной «Воробушек».

Юлии Тейбаш: Концерты на передовой - мой вклад в борьбу с неонацистами. Фото: Личный архив героини публикации

«КАК Я СТАЛА ПЕВИЦЕЙ»

- Я с раннего детства – меломан, - рассказывает донецкая вокалистка Юлия Тейбаш. - Слушала много пластинок и кассет с советской эстрадой. А когда впервые услышала радио «Шансон», влюбилась в него.

Юлии Тейбаш: Концерты на передовой - мой вклад в борьбу с неонацистами. Фото: Личный архив героини публикации

Юлии Тейбаш: Концерты на передовой - мой вклад в борьбу с неонацистами. Фото: Личный архив героини публикации

Школьницей пришла в вокально-инструментальный ансамбль Дома творчества. Очень волновалась, но меня приняли. На сцену в первый раз вышла 28 октября 1999 года. Тогда перед публикой Дворца культуры спела песню «Позови меня с собой».

С тех пор моя концертная деятельность и работа над репертуаром не прекращались ни на день. Быть певицей - постоянный труд! Недавно вышел мой первый видеоклип «Осень».

Юлии Тейбаш: Концерты на передовой - мой вклад в борьбу с неонацистами. Фото: Личный архив героини публикации

ОФИЦЕР ПОДАРИЛ СВОЙ БЕРЕТ

- Я часто бывала в батальоне «Восток», - продолжает наша героиня. - Больше всего запомнился приезд в танковое подразделение «Восток» в 2016 году. В его расположении выступила вечером 8 мая. Это у меня был четвертый концерт: в тот день пела еще в «Кальмиусе» и других воинских частях.

Юлии Тейбаш: Концерты на передовой - мой вклад в борьбу с неонацистами. Фото: Личный архив героини публикации

Ребята из «Востока» предвкушали приезд артистов с самого утра. В сборном концерте также участвовали поэты. После нас не отпускали. Еще песню, еще… Потом смотрели трофейную технику и фотографировались на фоне танков, БМП и БТР.

…Пошел мелкий дождь, один из командиров (позывной «Грек») надел на меня свой черный берет. Экскурсия продолжилась – у всех было приподнятое настроение. Кто-то из ребят, ходивших вместе с нами, обратился к командиру:

- Грек, смотри, как девчонке классно в этом берете. Подари ей его.

Юлии Тейбаш: Концерты на передовой - мой вклад в борьбу с неонацистами. Фото: Личный архив героини публикации

- Я подарил бы, да завтра на парад! - сказал офицер, пообещав после что-нибудь придумать.

Юлия с «Греком» в подаренным берете. Фото: Личный архив героини публикации

Окунулась в концертную деятельность и напрочь забыла об этом, а через полтора месяца позвонили организаторы и пригласили в ту же самую часть (танковое подразделение нынешнего «Востока». – Авт.). К 22 июня, Дню памяти и скорби, мы подготовили концерт-реквием.

Юлии Тейбаш: Концерты на передовой - мой вклад в борьбу с неонацистами. Фото: Личный архив героини публикации

Звонит «Грек»: «Алло, Юля, сегодня будешь?..» На концерт я ехала через весь Донецк. «Грек» встретил меня с подарком – тем самым беретом! Он не забыл, что меня поразило.

Тогда выступали прямо в казарме – помещении с сотней двухъярусных кроватей. Бойцы смотрели концерт, сидя на них. Это важно. Стоя – не то. Я каждый раз переживаю за ребят, когда во время выступления они не могут забыть, что идет война, и отвлечься от мысли, что через полтора-два часа им на передовую.

Юлии Тейбаш: Концерты на передовой - мой вклад в борьбу с неонацистами. Фото: Личный архив героини публикации

Домой ехала в берете. Иной раз его надеваю с формой. «Грек» прошел в нем много горячих точек, в том числе Карловку, Пески. Бил врага и в воздушной гавани Донецка.

Юлии Тейбаш: Концерты на передовой - мой вклад в борьбу с неонацистами. Фото: Личный архив героини публикации

СЦЕНОЙ СЛУЖИЛ КАМАЗ

Неоднократно была и на самих позициях подразделения «Восток». Так, буквально на следующий день выступила на «Вольво-Центре» в Донецке.

9 мая нужно было еще успеть на фестиваль, который ежегодно после Парада и Бессмертного полка проходит в амфитеатре бульвара Пушкина. На участие в нем городские власти меня заявила накануне, выход на сцену был расписан по минутам. Чтобы везде успеть, выезжала с другими артистами в расположение «Востока» с раннего утра.

Юлии Тейбаш: Концерты на передовой - мой вклад в борьбу с неонацистами. Фото: Личный архив героини публикации

Уже на месте нам сказали, что ночью на передовой украинские вояки устроили провокацию. Поэтому практически все сорвались на помощь товарищам, удерживающим рубежи Республики. Ну, а мы, когда приехали в расположение, сразу же отправились следом…

Военные везли нас с мигалками. Это было утром 9 мая. Силовики готовились к военному параду и Бессмертному полку. Город был перекрыт полицейскими и сотрудниками ГАИ - пропускали только корреспондентов по спецпропускам.

Выступление донецкой вокалистки перед бойцами «Востока» на концерте, приуроченном Дню России. Фото: Личный архив героини публикации

Один из командиров «Востока» что-то сказал ребятам из оцепления, и мы тоже проехали. Добрались рекордно быстро. С ходу развернули звуковоспроизводящую аппаратуру. Я спела несколько песен в первом блоке, поздравила бойцов. Затем с мигалками меня привезли под столичный драмтеатр. К бюсту поэта Александра Сергеевича Пушкина я уже пришла с букетами сирени и красных роз. Сирень подарили бойцы, а красные розы – командир.

Юлии Тейбаш: Концерты на передовой - мой вклад в борьбу с неонацистами. Фото: Личный архив героини публикации

Тогда и с солнечной погодой повезло, и со спутником «Близнецом» (Юлия была помолвлена с добровольцем из Ростова-на-Дону Владимиром Ноздриным (позывной «Близнец»). Мечтали о детях, собирались расписаться. Но в 2017 году в возрасте 33 лет ее любимый человек умер от последствий войны. – Авт.). Доброволец из Ростова-на-Дону сопровождал меня на концертах. Я все это таскала не сама. «Близнец» был моей единственной любовью.

…Боевой дух солдат поддерживала и на День России. Пели с КАМАЗа. История повторяется: вспоминаются старые кадры, когда в Великую Отечественную войну также с грузовика перед бойцами выступали именитые фронтовые певицы Лидия Русланова, Клавдия Шульженко…

Юлии Тейбаш: Концерты на передовой - мой вклад в борьбу с неонацистами. Фото: Личный архив героини публикации

ВЫСТУПАТЬ НА ЛАБУТЕНАХ – ПЫТКА

Бесчисленное количество раз выступала в подразделении МВД ДНР «Патриот». Впервые там побывала в 2016 году. Но с отдельными бойцами «Патриота» была знакома еще двумя годами ранее. Когда формировалась армия Республики, одни ополченцы ушли под корпус, а другие - под внутренние войска.

Первый наш концерт в «Патриоте» состоялся прямо на позициях в июле 2016-го. Большое сборное выступление было посвящено создателю «Патриота», его первому командиру Федору Муштранову. Это подразделение получило название от позывного Муштранова.

История «Патриота» начинается 28 апреля 2014 года, когда люди разного возраста, разных профессий и социальных слоев, объединенные кодом русского человека, вышли на защиту Донбасса. Федор Муштранов погиб в Логвиново во время операции «Дебальцевский котел».

Юлия Тейбаш на полигоне. Фото: Личный архив героини публикации

На концерте выступала на лабутенах. Они как раз вошли в моду. Сценой служило разбитое крыльцо. На высокой шпильке я не могла сдвинуться с места и боялась сломать ноги. Ступеньки и вовсе оказались непреодолимой преградой… Бойцы подали мне руки, чтобы я спустилась в импровизированный зал. Концерт прошел на-ура. Позже из анекдота узнала, что в такой обуви не ходят, а лежат… Однако от дальнейших выступлений на лабутенах я не отказалась.

«ПАТРИОТ» НЕ ОТПУСКАЛ

Замполит (заместитель командира по работе с личным составом) «Патриота» Виталий (позывной «Белка») пригласил нас уже в конце августа. Мы поздравляли защитников с Днем города и Днем шахтера. На концерте меня ждал удивительный сюрприз: встретила старого друга Эдуарда Гурина. Мы давно не виделись.

«Патриот» не отпускал… Только я пела полтора часа, а со мной еще выступали исполнитель Александр Кирюханов и поэтесса Елена Забайкальская.

Юлии Тейбаш: Концерты на передовой - мой вклад в борьбу с неонацистами. Фото: Личный архив героини публикации

…При замполите Анатолии Каравацком (позывной «Феликс») в «Патриот» заходила, как домой. Я уже знала, где что. Концертный зал - в столовой.

Друга «Феликса» не стало 1 марта 2022 года. Он погиб как герой при штурме Волновахи. На тот момент Анатолий уже был командиром огнеметного взвода.

Действуя своим подразделением в составе танковой роты, Анатолий Каравацкий лично уничтожил три огневые точки противника и вражеское БМП. Он повел бойцов в атаку и прорвал оборону противника. Погиб от выстрела танка.

«МУРОМЕЦ» ВСЕГДА ПРИНОСИЛ ЦВЕТЫ

Практически параллельно с концертами в подразделениях у меня идут мои сольные программы. С одной из них - «Мелодии души» - гастролирую до сих пор. Ее премьера состоялась в ДК «Юбилейный» в Пролетарском районе Донецка. На нее приглашала близких друзей. На концерт пришли многие бойцы из «Патриота». Практически все, кто был не на передовой. Меня поразило, что ребята прямо с кладбища, где поминали погибших товарищей, приехали ко мне на премьеру.

Тогда Эдуард Гурин познакомил меня с бойцом «Муромцем» (Илья Косторниченко). «Муромец» на всех концертах дарил мне цветы. Всегда – хризантемы. Чаще желтые. Когда человека не стало, во всем видишь мистику, какой-то скрытый смысл. После его похорон нынешний замполит «Патриота» Василий Кущинский, когда подвозили меня домой, вспомнил, что как концерт, так «Муромцем» с цветами стоит.

…Если многие воюют, что называется, пунктирно, то Илья служил беспрерывно с 2014 года! Начинал с подразделения «Меч» в Макеевке.

«Муромец», Юлия Тейбаш, Эдуард Гурин (слева направо). Фото: Личный архив героини публикации

Легкий в общении. Подружились на почве моего творчества, ему нравились мои песни. Все эти годы не теряли друг друга из вида. У нас было какое-то родство душ, понимали друг друга с полуслова.

Илья погиб под Угледаром 17 сентября 2022 года. Он был среди бойцов, которые героически держали оборону в огневом мешке «укропов». Вражеский танк расстрелял их позицию в упор. Тогда никто не уцелел.

«Муромец» - пулеметчик, водитель БТР и БМП; он принимал самое активное участие в штурме Мариуполя. Также «Патриот» освобождал близлежащие поселки Талаковку и Сартану.

«Я ОБРАДОВАЛАСЬ СПЕЦОПЕРАЦИИ»

Певица считает своим долгом выступать для раненых

- Когда в Донбассе началась специальная военная операция (СВО. – Авт.), я обрадовалась, - говорит Юлия Тейбаш. - И ребята были довольны, что получили приказ! Им очень тяжело было стоять на позициях, когда в них стреляли, а руки были связаны минскими договоренностями, и они не могли открыть огонь даже на подавление огневой точки.

Артистка поет для раненых бойцов в центре профреабилитации инвалидов

Первые две недели СВО я ходила с очень хорошим настроением. Ну, наконец-то, понеслось… И только потом, когда стала доходить информация о чудовищных потерях, пришло более взвешенное понимание.

Однажды «Муромец» сообщил, что в Мариуполе погиб Эдуард Гурин. Хотя на тот момент, казалось бы, он был водителем санитарного автомобиля и ничего такого с ним не могло произойти. Гурин погиб, как герой. Он закрыл собою девушку-фельдшера подразделения «Патриот» (позывной «Сова»). Тогда из «Азовстали», которую удерживали боевики «Азова» (запрещенная в России организация. – Авт.), прилетела ракета «Точка-У».

Все это время я выступала в донецких госпиталях для раненых бойцов. В 9-й больнице, центре профреабилитации инвалидов, «Шлаковой», Институте неотложной и восстановительной хирургии, больнице Калинина, травматологии. Неоднократно ездила в учреждение здравоохранения в Моспино.

Нередко выступаю с концертной бригадой «Донбасский характер». Ее бессменный руководитель - Владимир Чачанидзе. Сейчас воюет на запорожском направлении. Владимир Отарович не ждал повестки из военкомата, он пошел на фронт добровольцем 22 февраля 2022 года.

Юлии Тейбаш: Концерты на передовой - мой вклад в борьбу с неонацистами. Фото: Личный архив героини публикации

Юлии Тейбаш: Концерты на передовой - мой вклад в борьбу с неонацистами. Фото: Личный архив героини публикации

Хочу выразить уважение и солидарность подразделениям, в которых была и не была. Я благодарна всем, кто, взяв в руки оружие, встал на защиту народа Донбасса.

Юлии Тейбаш: Концерты на передовой - мой вклад в борьбу с неонацистами. Фото: Личный архив героини публикации

ДОСЬЕ «КП»

Донецкая вокалистка Юлия Тейбаш - лауреат международных фестивалей. С 2014 года активно поддерживает Донецкую Народную Республику, выступая с благотворительными концертами и на передовой.

Самый первый концерт, в котором Юлия спела для бойцов, был в Первом военном госпитале ДНР осенью 2014-го. В составе пяти концертных бригад за восемь с половиной лет девушка объездила практически все города и веси Республики.

Юлия Тейбаш на сцене 23 года. В ее репертуаре лирический патриотические и жанровые песни. Юлия выступает не только для военных. Она частая гостья в центрах социального обслуживания ветеранов и пенсионеров, хосписах для онкобольных, интернатах для детей-сирот, домах престарелых и инвалидов и библиотеках. Для бойцов исполняет «Катюшу», «Журавли», песни о любви и верности, о доме, о маме.

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