Новые подробности громкого покушения: В Мариуполе взорвали автомобиль начальника полиции, когда он в него садился

Взрывное устройство было заложено под днище служебного автомобиля Toyota Corolla.

Покушение на начальника полиции Мариуполя произошло сегодня, 27 марта, в 8 часов утра в Приморском районе. Лишь по счастливой случайности полковник Михаил Москвин выжил. Сейчас он находится в больнице.

Под служебный автомобиль Toyota Corolla, припаркованный возле жилого дома по проспекту Строителей в Мариуполе, было заложено взрывное устройство. Когда Москвин садился в машину, неизвестные злоумышленники привели «бомбу» в действие.

В пресс-службе МВД ДНР рассказали подробности покушения, которые известны на данный момент. Самодельное взрывное устройство, использованное при покушении на начальника Мариупольского ГУ МВД России по ДНР Михаила Москвина, содержало около 400 граммов взрывчатого вещества, а также поражающие элементы. Оно было установлено под днищем автомобиля. В настоящее время Москвин находится в одном из лечебных учреждений.

Взрыв произошел, когда полковник садился на водительское сиденье. Фото: Скриншот видео ТГ/Военный Донецк

По факту произошедшего следственным управлением Следственного комитета России по ДНР возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастные к преступлению.

В Мариуполе после покушения был введен план «Перехват». Место происшествия осмотрели следователи и криминалисты. Изъяты вещественные доказательства. По делу допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы.

Отметим, что это не первое покушение на высокопоставленное лицо в Мариуполе. 20 августа возле городского зоопарка произошел взрыв «бомбы», когда туда подъезжал автомобиль бывшего на тот момент мэром города Константина Иващенко. Устроивших покушение так и не нашли.

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