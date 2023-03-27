С 1 апреля жителям ДНР звонить по мобильной связи в другие регионы России станет дешевле

Республиканский оператор связи расширяет линейку тарифных пакетов. Фото: РОС

Два новых тарифных плана с 1 апреля станут доступны для абонентов республиканского оператора связи (РОС) «Феникс». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе РОС.

- Мобильный оператор связи «Феникс» вводит два новых тарифных плана: «Оптимальный» - для физических лиц, и «Оптимальный+» - для физических и юридических лиц, — сказано в сообщении.

Отмечается, что тариф «Оптимальный» позволит бесплатно совершать звонки на номера фиксированной и подвижной радиотелефонной связи различных операторов России 60 минут в день, каждая последующая минута будет оплачиваться в 3 рубля. Кроме того, абонентам будет доступно 10 Гб трафика мобильного интернета и безлимитные звонки на номера «Феникса». Абонентская плата по тарифу «Оптимальный» составит 400 рублей в месяц.

Тариф «Оптимальный+» расширит до 250 количество минут безлимитных звонков на номера фиксированной и подвижной радиотелефонной связи разных операторов РФ. Также абонентам будет доступно 20 Гб трафика мобильного интернета и безлимит на общение внутри сети «Феникс». Абонентская плата по тарифу составит 450 рублей.

При этом для жителей останутся доступными другие пакеты — «Народный», «Народный интернет», «Онлайн» «Комфортный», «Без границ» и «Удобный».

- Безусловно, интересное предложение от «Феникса» для тех жителей и предпринимателей, которые регулярно звонят по личным и служебным делам в различные организации других регионов России. Сейчас такие звонки влетают в «копеечку», - считает дончанин Олег Сальников. – Хорошо, что сохраняются и прежние пакеты. Но люди еще ждут обещанного роуминга от «Феникса» в других регионах. Также до сих пор не ясно, кто же будет главным оператором мобильной связи в ДНР.

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