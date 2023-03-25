Новорожденного тигренка из Мариупольского зоопарка будет обучать известный дрессировщик Эдгард Запашный

Маленького хищника возьмут на дрессировку Фото: Александр ИВАНОВ

Новорожденного тигренка из Мариупольского зоопарка готов взять на обучение директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Об этом рассказал ДАН директор зоопарка Савелий Вашура.

- У нас рождаются зверята, всех оставлять себе невозможно, поэтому передаем их в хорошие руки. Вот, к примеру, совсем недавно у нас появился на свет один тигренок. Но уже его будут забирать в Москву, - отметил он.

По словам Вашуры, тигренка возьмет к себе Эдгард Запашный, с которым хищник будет работать в цирке.

- Он готов к себе взять у нас еще три пары тигрят, - рассказал директор зоопарка.

Савелий Вашура также добавил, что со знаменитым дрессировщиком у мариупольского зоопарка сложились теплые дружеские отношения. Благодаря этой дружбе планируют в дальнейшем сотрудничать.

- Мы с ним подружились, поговорили - возможно, еще львят будет брать к себе в цирк, - отметил Вашура.

Ранее «КП» сообщала, что в Мариупольском зоопарке родились несколько тигрят Фото: Александр ИВАНОВ

Напомним, ранее «КП» сообщала, что в Мариупольском зоопарке родились четыре тигренка. Так как тигрица-мама кормить их отказалась, малышей выкармливала местная овчарка Линда. Как отметил смотритель зоопарка Сергей, такая практика не нова и частенько применяется в других местах содержания диких зверей подобного типа.

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