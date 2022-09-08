Овчарка Линда выкармливает четырех тигрят в мариупольском зоопарке: фоторепортаж

Овчарка Линда
Фото: Александр ИВАНОВ
В Мариупольском зоопарке родились четыре тигренка. Так как тигрица-мама кормить их отказалась, малышей выкармливает местная овчарка Линда.
Так как тигрица-мама кормить малышей отказалась, их выкармливает местная овчарка Линда
Фото: Александр ИВАНОВ
Сейчас тигрятам чуть больше четырех недель. Их уже начинают прикармливать куриным фаршем.
В Мариупольском зоопарке родились четыре тигренка
Фото: Александр ИВАНОВ
Малышам всего несколько месяцев
Фото: Александр ИВАНОВ
Смотритель зоопарка Сергей говорит, что такая практика не нова и частенько применяется в других местах содержания диких зверей подобного типа.
Смотритель зоопарка Сергей
Фото: Александр ИВАНОВ
- Я работал до этого в цирке Шапито, с тиграми сотрудничаю очень давно, и знаю о их нравах и повадках все, - говорит Сергей. - Вот моя маленькая грудная дочь лежит в объятиях уссурийского тигра (показывает фото).
С тиграми сотрудники зоопарка работают очень давно, поэтому знают об их нравах и повадках все
Фото: Александр ИВАНОВ
Директор зоопарка Савелий Вашура говорит, что неоценима помощь от российских волонтеров и зоопарков России. И действительно, при выходе из зоопарка приехала очередная легковая машина, груженная, судя по всему, съестными наборами для питомцев.
Директор зоопарка Савелий Вашура
Фото: Александр ИВАНОВ
Напомним, в середине лета в этом же зоопарке семья енотов также похвасталась пополнением.
В зоопарке говорят, что неоценима помощь от российских волонтеров и зоопарков России
Фото: Александр ИВАНОВ
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