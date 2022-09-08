Овчарка Линда выкармливает четырех тигрят в мариупольском зоопарке: фоторепортаж

Овчарка Линда Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариупольском зоопарке родились четыре тигренка. Так как тигрица-мама кормить их отказалась, малышей выкармливает местная овчарка Линда.

Так как тигрица-мама кормить малышей отказалась, их выкармливает местная овчарка Линда Фото: Александр ИВАНОВ

Сейчас тигрятам чуть больше четырех недель. Их уже начинают прикармливать куриным фаршем.

В Мариупольском зоопарке родились четыре тигренка Фото: Александр ИВАНОВ

Малышам всего несколько месяцев Фото: Александр ИВАНОВ

Смотритель зоопарка Сергей говорит, что такая практика не нова и частенько применяется в других местах содержания диких зверей подобного типа.

Смотритель зоопарка Сергей Фото: Александр ИВАНОВ

- Я работал до этого в цирке Шапито, с тиграми сотрудничаю очень давно, и знаю о их нравах и повадках все, - говорит Сергей. - Вот моя маленькая грудная дочь лежит в объятиях уссурийского тигра (показывает фото).

С тиграми сотрудники зоопарка работают очень давно, поэтому знают об их нравах и повадках все Фото: Александр ИВАНОВ

Директор зоопарка Савелий Вашура говорит, что неоценима помощь от российских волонтеров и зоопарков России. И действительно, при выходе из зоопарка приехала очередная легковая машина, груженная, судя по всему, съестными наборами для питомцев.

Директор зоопарка Савелий Вашура Фото: Александр ИВАНОВ

Напомним, в середине лета в этом же зоопарке семья енотов также похвасталась пополнением.

В зоопарке говорят, что неоценима помощь от российских волонтеров и зоопарков России Фото: Александр ИВАНОВ

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