Мариупольский зоопарк оживает: Пополнение у енотиков, ухоженные животные и довольные посетители

Елена Шаповалова впервые посетила мариупольский зоопарк после окончания боевых действий Фото: Александр ИВАНОВ

Мариупольский зоопарк пережил страшные месяцы войны, и теперь пополняется молодняком. Помощь местных властей и России, волонтеров, а главное - преданность сотрудников своему делу - все это дает результат. Животные выглядят сытыми и ухоженными, а посетители радуются, что звери и птицы накормлены и довольно общительны.

Вопреки слухам царь зверей во время боев по городу не гулял Фото: Александр ИВАНОВ

Елена Шаповалова впервые посетила мариупольский зоопарк после окончания боевых действий.

- Многие животные остались целы и невредимы, и более того, по виду – благоденствуют. Смотришь, и не переживаешь, все у них хорошо. Правда верблюдиков нет… Сказали, что не пережили минного обстрела, - поделилась впечатлениями мариупольчанка.

Груднички-енотики уже открыли глазки Фото: Александр ИВАНОВ

У медведей Потапа и Насти ожидается потомство. А в семье енотов уже пополнение. Настоящее чудо природы. Пятеро грудничков-енотиков открыли глазки. Кушают пока что только мамино молоко, а через 3-4 недели они уже превратятся в неугомонных шкодников, которыми по своей натуре и являются эти животные.

Озеро с лебедями Фото: Александр ИВАНОВ

Зоопарк - частный. Его бессменный директор Савелий Вашура. В 2015 году власти города выделили для зоопарка землю на территории, прилегающей к реке Кальчик в парке имени Гурова. Рядом Кировский массив и пересечение транспортных дорог, что позволяет добраться до зоопарка из всех районов города. В общем, удачное место.

Обитатели зоопарка накормлены и довольно общительны Фото: Александр ИВАНОВ

Когда начались бои, директор и сотрудники остались. Как могли – берегли своих подопечных. Выручили запасы еды, которые сохранились на морозе. Еще и жителям из соседних многоэтажек помогали. Военные ДНР по просьбе Вашуры выделяли охрану. А разговоры о том, что из клетки на волю вырвался лев, оказались только слухами.

Обитатели зоопарка накормлены и довольно общительны Фото: Александр ИВАНОВ

Мариупольскому зоопарку помогают всем миром. Большая поддержка идет из России. Из Курска и Ростова-на-Дону прислали корм для животных и птиц. Из Ростова и Москвы привезли электрогенераторы. Ленинградский зоопарк вообще решил взять на попечительство. А небезразличные россияне переводят деньги на счет директора.

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