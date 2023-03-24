Следственный комитет РФ установил подозреваемого в убийстве семилетней давности в Новоазовском районе

Фигурант во время ссоры несколько раз ударил мужчину металлической трубой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) установили подозреваемого в убийстве, совершенном возле Красноармейского, что на юге ДНР, семь лет назад. В мае 2016-го на въезде в это село было обнаружено тело мужчины 1954 года рождения с повреждениями головы и тела.

После изучения материалов возбужденного МВД ДНР уголовного дела следователи СК возобновили предварительное расследование.

- Следователями совместно с сотрудниками органов внутренних дел проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых установлен житель Ростовской области 1979 года рождения, который в ходе ссоры с потерпевшим несколько раз ударил его металлической трубой. Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Следствие продолжается.

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