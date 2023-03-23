В ДНР приговорили к 25 годам тюрьмы украинских нацгвардейцев, которые расстреляли двоих мирных жителей Мариуполя

Во время следствия Андрей Найдён показал дом по проспекту Металлургов, где они расстреляли мирных жителей. Фото: Скриншот видео СКР

Украинские военные, расстрелявшие в марте прошлого года двух мирных жителей Мариуполя, приговорены в ДНР к 25 годам лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

- На основании доказательств, собранных военными следственными органами СКР, Верховным судом ДНР вынесены приговоры гражданам Украины Андрею Найдёну и Даниле Коленову. Они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч. 1 ст.356 УК РФ), а также в убийстве двух лиц, совершенном группой лиц (п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), - говорится в сообщении.

Отмечается, что солдаты Найдён и Коленов совместно с другими военнослужащими 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины (войсковая часть 3057) вплоть до 18 мая 2022 года находились в Мариуполе, в том числе на территории металлургического комбината «Азовсталь».

5 марта 2022 года Найдён и Коленов заступили на боевой пост, расположенный на цокольном этаже одного из подъездов по проспекту Металлургов, в целях охраны позиции и контроля периметра. Находясь на боевой позиции, они обнаружили двух мужчин. Достоверно зная, что перед ними невооруженные люди, которые не принимают участия в боевых действиях, являются гражданскими лицами, украинские военнослужащие открыли огонь на поражение. Причем Найдён произвел не менее 15 выстрелов, а солдат Коленов - не менее 10 выстрелов, причинив мирным жителям смертельные ранения.

- Подобные действия прямо запрещены Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны. В ходе предварительного расследования проведены осмотры места происшествия, комплекс экспертиз и другие следственные действия, изобличающие двух фигурантов, - отметили в СКР.

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