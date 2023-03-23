Прием в больницах ДНР по полисам медстрахования начнется с 1 января 2024 года

Полис ОМС гарантирует получение квалифицированной помощи на бесплатной основе при страховом случае Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В ДНР больницы начнут принимать пациентов по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС) с 1 января 2024 года. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития Республики.

- Прием по полисам ОМС в поликлиниках Республики планируется осуществлять с 1 января 2024 года. Полисы, оформленные в других регионах РФ, будут действовать и в ДНР, — сказано в сообщении.

Ранее первый заместитель председателя Правительства ДНР Рустам Мингазов сообщил, что с 1 апреля полисы ОМС можно будет оформить в подразделения многофункционального центра (МФЦ) ДНР.

- Сейчас мы активно работаем не только над качеством предоставляемых услуг в наших МФЦ, но и над расширением их перечня. Так, с 1 апреля в наших МФЦ появится возможность получения полиса ОМС, — сказал Мингазов.

Он добавил, что для оформления полиса нужно будет иметь при себе паспорт РФ, СНИЛС, а также написать в центре соответствующее заявление. Наличие прописки в паспорте РФ необязательно.

В МФЦ еще попросят адрес электронной почты заявителя, так как оформленный полис будет направлен на его личную почту в течение 30 дней со дня подачи заявления. В МФЦ оформить полис ОМС можно будет не только на себя, но и на своих детей. Действие полисов, полученных в ДНР, распространяется и на другие субъекты Российской Федерации.

Также министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев заявил, что с внедрением ОМС объем бесплатной помощи для пациентов в Республике значительно возрастет. По словам министра, система обязательного медстрахования в регионе полноценно начнет работать с 2024 года. Территориальный фонд ОМС в ДНР создан в январе этого года, его возглавила Елена Денисова, которая ранее работала заместителем директора аналогичной структуры в Томской области.

ОМС — вид социального страхования, который гарантирует получение квалифицированной помощи на бесплатной основе при страховом случае. Страхователь сможет пройти осмотр, проконсультироваться у специалиста в тех медицинских организациях, которые вошли в систему ОМС. Незастрахованное лицо может претендовать только на экстренную медпомощь.

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