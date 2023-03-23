Как в школах Донбасса будет проходить государственная итоговая аттестация

Для выпускников школ Донбасса установлен особый порядок итоговых экзаменов. Фото: Минобрнауки ЛНР

Совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора утверждены особенности проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования до 2025/26 учебного года включительно. Документ был зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2023 года и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Особенности проведения ГИА устанавливаются на переходный период для обучающихся школ на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также обучавшихся на территориях указанных регионов, принятых начиная с 2021/22 учебного года на обучение в школы других регионов России.

Данные выпускники допускаются в 2022/2023 учебном году к ГИА-9 без прохождения итогового собеседования по русскому языку, к ГИА-11 – без написания итогового сочинения (изложения). При этом выпускники 11 классов вправе написать итоговое сочинение по желанию, результат написания ими сочинения на допуск к ГИА влиять не будет.

Девятиклассники в 2023 году получат аттестат по результатам промежуточной аттестации. В 2023/24 учебном году ГИА для них будет проведена в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Сдавать предметы по выбору они не будут. При этом участники ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети-инвалиды и инвалиды вправе будут по своему выбору пройти ГИА-9 в форме ГВЭ по обязательным учебным предметам или в форме промежуточной аттестации.

В 2024/25 и 2025/26 учебных годах ГИА-9 для выпускников из новых регионов будет проводиться по четырем учебным предметам (двум обязательным и двум по выбору) в форме ОГЭ или ГВЭ по их выбору. При этом участникам с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам для получения аттестата будет достаточно сдать ОГЭ или ГВЭ только по обязательным предметам.

Участники ГИА-11 также смогут в 2022/2023 учебном году получить аттестат по результатам промежуточной аттестации, либо по результатам ЕГЭ, сдавать который они могут по своему желанию.

В 2023/24-2025/26 учебных годах выпускники будут проходить ГИА-11 в форме ЕГЭ или ГВЭ по своему выбору по двум обязательным предметам. Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов в 2023/2024 учебном году сохранится возможность по выбору проходить ГИА-11 в форме промежуточной аттестации, в 2024/25 и 2025/26 учебных годах они будут проходить ГИА-11 в форме ЕГЭ или ГВЭ по русскому языку.

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