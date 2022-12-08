Помощь Москвы Донбассу: Более 280 детей, многие с тяжелыми ранениями, прошли в этом году лечение в ведущих больницах столицы

В начале декабря партия «Единая Россия» помогла вывезти авиацией в Москву на лечение 11 детей возрастом от 1 до 16 лет. Фото: ВПП «Единая Россия»

Более 280 детей из ЛНР и ДНР в 2022 году прошли лечение в ведущих медицинских учреждениях Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

- В 2022 году в ведущих медицинских учреждениях Москвы прошли лечение более 280 детей из Луганской и Донецкой Народных Республик. В столичных больницах пациентам оказали необходимую хирургическую и реабилитационную помощь, – говорится в сообщении.

Директор Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш рассказал, что почти 90 детей перевели в НИИ с тяжелыми и средней тяжести минно-взрывными ранениями.

- Благодаря слаженному взаимодействию врачей из разных регионов, задействованию специализированного транспорта, а также санитарной авиации уже в течение суток после травмы большая часть пациентов получает высококвалифицированную хирургическую помощь. В результате ни у одного ребенка, который проходил лечение в нашем институте, не было гнойных осложнений и никому не потребовалась ампутация, – рассказал врач.

Напомним, в начале декабря партия «Единая Россия» помогла вывезти авиацией из Донбасса 11 детей возрастом от 1 до 16 лет на лечение в столицу. В Москве их разместили в ведущих федеральных клиниках в зависимости от профиля заболевания. В основном это дети из приграничных районов, которые нуждаются в плановом, экстренном лечении и обследовании.

Кроме того, московские врачи работают в медицинских учреждениях ДНР и ЛНР в составе мультидисциплинарных бригад.

- В частности, научные сотрудники НИИ неотложной детской хирургии и травматологии оказывают специализированную хирургическую помощь пациентам в Луганской республиканской детской клинической больнице. Также они проводят научные конференции и обучающие семинары по неотложной детской хирургии и травматологии на базе Луганского медицинского университета, – рассказали в мэрии Москвы.

Московские врачи в Луганске, с которыми встретился мэр столицы РФ Сергей Собянин, провели более четырех тысяч операций. Фото: ТГ/Собянин

Митиш уточнил, что сотрудничество с коллегами из Республик Донбасса началось еще в 2014 году, когда в институт было переведено свыше 50 раненых детей.

- В течение нескольких лет мы проводили обучающие семинары, приглашали врачей на стажировку. В настоящее время наши коллеги успешно применяют стратегию специализированного хирургического лечения и оказывают пациентам высококвалифицированную помощь, - добавил врач.

Ранее в мэрии столицы России сообщали, что более 200 медицинских работников из Москвы на постоянной основе посменно работают в учреждениях здравоохранения ЛНР и ДНР. В частности, московские врачи, работающие в Луганске, провели более четырех тысяч операций.

По данным СЦКК ДНР, с 17 февраля — начала нынешней эскалации конфликта в Донбассе, в Республике вследствие агрессии Киева ранения получили 239 детей.

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