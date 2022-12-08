Восстановление ДНР в цифрах: зампред Правительства Евгений Солнцев рассказал об итогах работы за год

Масштабная стройка будет продолжается в ДНР в течение трех лет
Фото: Алексей ИВАНОВ.
Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики рассказал об итогах работы за 2022 год. Всего при помощи регионов-шефов в ДНР было восстановлено 1456 объектов, среди них 101 школа. Еще в 21 образовательном учреждении работы скоро будут завершены. Об этом Евгений Солнцев рассказал в своем телеграм-канале.
— В 2022 году при помощи регионов-шефов восстановлено 1456 объектов. Большой объем работ в ДНР уже выполнен Москвой и Московской областью, Тульской и Магаданской областями, Хабаровском краем, ЯНАО. Самым сложным для регионов-шефов было наладить логистику и доставку стройматериалов, — подчеркнул зампред.
Регионы-шефы доставляют в ДНР стройматериалы, оборудование и коммунальную технику
Он добавил, что все строительные и восстановительные работы в Республике идут быстрыми темпами, при этом соблюдаются все нормы и правила, действующие в РФ.
— В рамках интеграции с Россией в Республике развернулось масштабное строительство. Самые крупные проекты — многофункциональный медцентр, центр МЧС, микрорайон «Невский» в Мариуполе, — рассказал зампред.
Евгений Солнцев отметил, что в следующем году в Республике будут реализованы два крупных проекта: строительство большого медико-биологического центра в Мариуполе и перинатального центра в Донецке.
Строители трудятся на объектах ежедневно
Кроме того, обстреливаемые города ДНР — Донецк, Ясиноватую и Макеевку — тоже планируют восстановить. А в течение трех лет планируют закончить ремонты и во всех больницах Республики.
Напомним, что Москва с июня отправила в подшефный Донецк 2500 специалистов. Это строители, инженеры, проектировщики, которые ежедневно занимаются восстановлением города.
Ранее с рабочим визитом Мариуполь посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он проверил ход восстановления и строительства домов и спортивных объектов в городе, а также подчеркнул, что детская, взрослая поликлиники и онкоцентр в Мариуполе будут сданы уже в феврале
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