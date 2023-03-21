В Минугля ДНР рассказали о проблемах и планах по добыче «черного золота»

На шахте «Комсомолец Донбасса» первыми в 2023 году среди республиканских угледобывающих предприятий ввели в эксплуатацию новую лаву. Фото: МинУЭ ДНР

На государственных шахтах ДНР в текущем году добыча угля должна составить порядка 3,3 млн тонн. При этом введут в эксплуатацию восемь новых очистных забоев.

- В соответствии с разработанной Программой развития горных работ в 2023 году добыча должна составить порядка 3,3 млн тонн угля. Также запланирован ввод в эксплуатацию восемь новых очистных забоев на шахтах государственной формы собственности, — сообщили сегодня ДАН в пресс-службе Министерства угля и энергетики Республики.

Там добавили, что новые забои будут подготовлены на шахтах Тореза, Снежного и Кировского.

10 марта на шахте «Комсомолец Донбасса» ввели в эксплуатацию девятую западную лаву, которая стала первой открытой в 2023 году на республиканских угледобывающих предприятиях.

Серьезное влияние на работу углепрома оказывают продолжающиеся боевые действия. Три шахты Донецка перестали вести добычу угля из-за активных обстрелов со стороны ВСУ вблизи предприятий.

- Сейчас в ДНР функционирует пять угольных объединений государственной формы собственности, в составе которых 14 шахт. Некоторые из них, в частности, шахты имени Челюскинцев, А. А. Скочинского и А. Ф. Засядько угледобычу не ведут, так как неоднократно оказывались на линии огня и получили значительные повреждения, — отметили в пресс-службе Минугля.

В Донецке и Макеевке из-за активных боевых действий предприятия нередко остаются без электроснабжения, горняков приходится экстренно выводить на поверхность. В результате очередного обстрела и последующего возгорания, было полностью прекращено функционирование шахты имени Челюскинцев в Петровском районе Донецка.

Значительно отразилась на угледобыче и мобилизация. Порядка 3,5 тыс. горняков отправились защищать Родину с началом специальной военной операции.

- На предприятиях государственной формы собственности угледобывающей отрасли Республики занято порядка 19,5 тысячи человек. На сегодняшний день защищают свою страну около 3 500 горняков, — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в угледобывающей отрасли сегодня ощущается огромный кадровый голод. Из-за того, что большая часть сотрудников, особенно подземных рабочих, ушла на фронт, отмечается значительный спад добычи угля.

Тем временем, Правительством ДНР утвержден перечень горных предприятий государственной формы собственности, приравненных к ликвидированным.

В соответствии с Распоряжением Правительства № 14-Р1 «Об утверждении Перечня горных предприятий государственной формы собственности, приравненных к ликвидированным горным предприятиям государственной формы собственности», 29 предприятий угольной промышленности, расположенных в населенных пунктах на временно оккупированных Украиной территориях, приравнены к ликвидированным.

- Благодаря данному нормативному акту, жители Донбасса, много лет проработавшие на шахтах Доброполья, Селидово, Красноармейска и других городов и поселков, и проживающие сегодня в Республике, получили право на получение компенсационных выплат на приобретение твердого бытового топлива (угля). Речь идет о восстановлении социальной справедливости для ряда категорий граждан, это неработающие пенсионеры указанных шахт, вдовы, члены семей погибших на производстве, инвалиды горных предприятий, - подчеркнули в Минугля ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Протезно-ортопедический центр в Донецке начнет выпускать бионические протезы уже в этом году

На его базе создадут отделение социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья (подробнее)