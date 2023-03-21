В ДНР перезагрузят систему среднего профессионального образования по отраслевому принципу

На Енакиевском металлургическом заводе регулярно проходят практику учащиеся СПО. Фото: ЮГМК

В ДНР в рамках реализуемого проекта «Профессионалитет» будет перезагружена система среднего профессионального образования по отраслевому принципу, создана принципиально новая модель подготовки кадров в соответствии с потребностями реального сектора экономики. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина

- В ДНР на начальном этапе запланировано создание двух кластеров по отраслям «Педагогика» и «Средства массовой информации и коммуникационных технологий», — написала в своем телеграм-канале Толстыкина.

Кластер «Педагогика» создается на базе Шахтерского педагогического колледжа с привлечением Донецкого и Макеевского педколледжей. Он будет содействовать увеличению количества воспитателей и педагогов начальной школы, повышению качества их подготовки.

Кластер «Средства массовой информации и коммуникационных технологий» позволит готовить специалистов по направлению «Информатика и вычислительная техника». Он будет образован на базе Донецкого политехнического колледжа с привлечением еще трех СПО: Донецкий техникум промышленной автоматики имени А. В. Захарченко, Донецкий промышленно-энергетический колледж и Горловский колледж промышленных технологий и экономики.

В 2024 году в регионе будет создано еще два кластера — «Сельское хозяйство» и «Металлургия».

В России проект стартовал в 2022 году. Он предполагает подготовку квалифицированных кадров по наиболее востребованным на предприятиях профессиям и специальностям в рамках обучения в организациях среднего профессионального образования. При этом условия подготовки и обучения максимально приближены к реальным условиям производства.

Происходит это путем создания образовательно-производственных центров (кластеров) на основе партнерства предприятий и образовательных организаций, которым оказывается государственная поддержка путем предоставления на конкурсной основе грантов. Грант предоставляется на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием кластера: приобретение оборудования, программного обеспечения, необходимого для реализации программы деятельности кластера, а также проведение капитального ремонта учебной и производственной инфраструктуры получателя гранта.

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