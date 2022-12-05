«Из нашего камня строилась Останкинская башня»: В Володарском районе ДНР возобновлена работа Кальчинского карьера

Под украинским контролем производство буквально простаивало, а уже сегодня в России у предприятия появились большие перспективы. Фото: "Недра"

Интенсивными темпами в Республике продолжают возрождать и увеличивать темпы производства различные предприятия. С приходом России у промышленности Донбасса появились новые перспективы, а продукция сейчас как нельзя актуальна для восстановления городов и поселков, социальных инфраструктурных объектов и дорог. Так, в Володарском районе после долгого простоя возобновлена работа на Кальчинском карьере.

- Продукция карьера особенно востребована в работах, которые ведутся повсеместно в регионе, - говорит председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко. - Гранит используется в восстановлении дорог и жилых домов.

Кальчинский карьер возобновил работу. Фото: кадр из видео ТГ/Хоценко о важном

Премьер-министр ДНР отметил, что уже сегодня Кальчинский карьер в круглосуточном режиме добывает необходимый для большой стройки материал, тем самым увеличив производство до двух миллионов продукции в год.

- Для сравнения скажу, что при Украине производство не превышало 800 тысяч тонн готовой продукции в год, - приводит пример Хоценко. - У нашей Республики значительный промышленный потенциал, основанный на развитии реального сектора экономики, к которому относится и Кальчикский карьер.

Кальчинский карьер снова в работе. Фото: "Недра"

Кальчинский карьер был открыт в 1947 году на Чердаклинском месторождении сиенитов. Он богат балансовыми запасами, которые составляют порядка 46 миллионов кубических метров очень качественного высокопрочного гранита. Начальник производственного участка Кальчинского карьера Александр Рыбкин рассказывает, что с 2014 по 2017 год предприятие не функционировало, а после работало на треть мощности, в месяц перерабатывали всего тысяч 30 тонн продукции. Оборудование и техника регулярно выходила из строя и никому до этого не было дела. Все изменилось после освобождения Володарского района.

- Когда украинская армия отступала, батальон «Азов» (запрещенная в РФ организация) забрал нашу технику и взорвал на мосту, который находится на донецкой трассе, - рассказывает Рыбкин. - На момент освобождения у нас не было никакой рабочей техники. Ее нам предоставила госкорпорация «Недра». Это новый электродвигатель, четыре дизельных экскаватора, четыре самосвала, два бульдозера, буровой станок и восстановили дробилки. Еще планируется закупка дополнительной техники. Сейчас наше предприятие возрождается.

Фундамент Останкинской башни залит из камня с Кальчинского карьера. Фото: архив

На данный момент производимость карьера – четыре тысячи тонн в сутки. В планах увеличение – выйти на пять тысяч тонн. Штат предприятия составляет 102 человека, однако из-за расширения производства, число сотрудников возрастет.

- Наш камень абсолютно нерадиационный и очень прочный. Он применяется для бетона, для строительства дорог. Сейчас наша продукция в основном применяется для восстановления Республики, - говорит начальник производства. – Раньше из нашего камня строилась Останкинская башня, фундамент залит из этого высокопрочного камня. Отгружали продукцию и для возведения других знаковых объектов.

Станислав Огородников (слева) и Виталий Хоценко. Фото: "Недра"

Исполняющий обязанности гендиректора госкорпорации «Недра» Станислав Огородников отметил, что в будущем планируются поставки продукции Кальчинского карьера в другие регионы Российской Федерации.

- Знаем, что у Южного и Центрального федеральных округов есть потребность в гранитном щебне, - рассказывает Огородников. - Наш щебень первого класса и подходит для любых форм строительства. Мы планируем поставки продукции в другие российские регионы. Есть программа по восстановлению железнодорожной инфраструктуры. Это очень большой комплексный подход. Для этого нужно еще освободить часть нашей исконной территории и после этого, конечно, будем реализовывать и расширять границы поставок наших материалов.

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