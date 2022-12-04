«Она герой - спасла кучу детей»: В Донецке тренер по плаванию уберегла малышей от обстрела «Градами»

Занятия были перенесены в последний момент. Фото: архив Татьяны Доценко

Донецк находится под постоянным огнем со стороны украинских боевиков. Жители уверены, что они целенаправленно стреляют по местам скопления людей, по центральным улицам, больницам, школам и садикам.

- А как иначе это назвать, когда эти гады выпускают десятки снарядов по мирным кварталам, по жилым домам?! Твари просто! Слов уже не хватает, - возмущается дончанка Ирина Толкачева.

После обстрелов жители, которые еще несколько минут назад были там, куда упали снаряды, звонят родным, чтобы рассказать, что чудом выжили. И такие случаи бывают каждый день.

1 декабря украинские военные открыли огонь по району гостиницы «Рамада» возле Набережной Донецка. Было повреждено здание бассейна, посыпались стекла и куски стены. В этот момент внутри могли находиться дети, но чудом... никого не было.

Снаряды попали в помещение бассейна. Фото: СЦКК

Малышей от нескольких месяцев до двух лет должны были собрать на групповое занятие, которое практически в последний момент перенесли. Об этом рассказала Член совета по правам человека при президенте Российской Федерации, журналист и писатель Марина Ахмедова в своем Телеграм-канале.

- В последний момент тренер отменила мероприятие - по непонятной ей самой причине. В бассейн прилетели Грады, - пишет Ахмедова. - Сообщение от одного из родителей: «Там тренер Таня рыдала только что в трубку. Отменила сегодня групповое занятие по какой-то странной причине...».

«Комсомолка» связалась с Татьяной Доценко, которую многие родители детей по праву считают героем.

- Да какой я герой, - говорит Татьяна. – И причина вполне понятная. Воду в Донецке дают раз в три дня. Поэтому график занятий у нас сместился. А тут еще и я со вторым тренером приболели. Поэтому в среду приняли решение перенести занятие, которое должно было состояться в четверг, на пятницу.

- А сколько могло быть человек?

- Трудно сказать, но бассейн у нас достаточно загружен. У нас две группы деток по пять человек. Но в бассейн приходят и люди, у кого «свободная карта». Они могут прийти в любое время, приходят и на персональные тренировки.

- Получается, вас тоже не было в момент обстрела.

- Я живу в ста метрах от гостиницы. Как только услышала взрывы – моментально оделась и побежала. Мы переживали и за сотрудников, и за сам бассейн. Если чаша разбита – отремонтировать тяжело… Потом убирала стекла, камни.

- Не страшно было? Ведь часто ВСУ обстреливают то же самое место буквально через несколько минут.

- За себя не боюсь, а вот если бы был чужой ребенок на руках – было бы страшно. Что бы я потом маме сказала, если бы не дай Бог, что–то случилось… У меня тренерский стаж – десять лет. И я знаю, как важно развивать деток, учить плаванию. Как бы тяжело не было нам, дончанам, но мы должны в это трудное время приносить и положительные эмоции. Знаете, вода ведь живая. И я не имею права приходить с плохим настроение, малыши это чувствуют сразу, начинают плакать. А заплакал один – тут же все подхватывают. Поэтому стараюсь не смотреть новости. Но это тяжело. Родной бульвар Школьный сильно страдает. Снаряды летят в квартиры, горят машины, две школы пострадали. Только и живем верой в Победу, поэтому и не уезжаем!

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