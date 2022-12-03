Как в ДНР решают проблемы отопления, водоснабжения и восстановления разрушенного жилья

Отопительный сезон в этом году проходит в условиях острой нехватки воды. Фото: Мин ЖКХ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин провел расширенное совещание в режиме видеоконференции с главами администраций городов и районов. Обсуждались вопросы прохождения отопительного сезона, формирования аварийных бригад, бурения скважин для обеспечения водой котельных, водоснабжения населенных пунктов Республики.

Также поднимались вопросы восстановления индивидуальных жилых домов, оформления компенсационных выплат за утраченное или поврежденное жилье, работы пунктов временного размещения для эвакуированного населения, пострадавшего в ходе боевых действий, проведения личных приемов граждан главами администраций городов и районов.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Как сообщил и. о. генерального директора ГУП «Вода Донбасса» Андрей Григорьев, проложены три временных водовода, которые уже находятся в работе, еще два прокладываются.

Два водовода в Калининском районе проложены от Кальмиуса, они полностью запитываются от поверхностного источника. Также напрямую от реки Кальмиус запитана самая крупная котельная в Республике – «Ионина». Заканчивается монтаж трубопровода на котельной Кривозубова.

Участники совещания обсудили вопрос использования шахтных вод как источника для заполнения воды в котельных. Отметим, что на сегодняшний день отгрузку воды осуществляют четыре шахты.

- Мы принимаем ряд дополнительных мер, чтобы добиться стабильного прохождения отопительного сезона. В этом нам активно помогают шефы-регионы. Для оперативного реагирования и устранения аварийных ситуаций сформированы и укомплектованы шефами-регионами 74 бригады, включающие в себя 404 специалиста и 113 единиц техники. Они работают в Докучаевске, Донецке, Ждановке, Кировском, Мариуполе, Снежном, Харцызске, а также Волновахском, Володарском, Первомайском, Старобешевском и Тельмановском районах, – сообщил Денис Пушилин.

Он отметил, что в ряде городов и районов Республики не созданы аварийные бригады, и поставил задачу в ближайшее время активизировать работу по их формированию.

Денис Пушилин провел расширенное совещание в режиме видеоконференции с главами администраций городов и районов. Фото: АГ ДНР

БУРЕНИЕ СКВАЖИН И ВОДОСНАБЖЕНИЕ

По словам Дениса Пушилина, оперативного подхода к работе требует и бурение скважин.

- В этом нам тоже помогают шефы-регионы. Всего на территории Республики в районе котельных необходимо пробурить 535 скважин. Приоритет 1-й очереди – 187 скважин. На сегодняшний день пробурено 95 скважин, из них в семи скважинах вода отсутствует, одна пробуренная скважина не входит в перечень заявленных (Харцызск), 27 скважин подключены к котельным, – сказал он.

В течение декабря в ДНР планируют повышать давление в сетях водоснабжения - начиная с 7 декабря.

- Я что сразу вижу – с увеличением давления в системе у нас увеличится количество порывов. Это будет абсолютно точно, – констатировал врио Главы ДНР.

По словам Дениса Пушилина, самый болезненный вопрос, связанный с водоснабжением, – это нарушения в графиках подачи воды.

- Когда по графику вода не поступает, вот это уже проблема, и на это люди жалуются. И здесь важно говорить по факту, – акцентировал он.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОМОВ И КОМПЕНСАЦИИ

- Администрациям городов и районов уже выделены денежные средства в размере 480 млн руб. За счет средств запланировано восстановить 2 589 частных жилых домов, – обратился к присутствующим Денис Пушилин.

Он заявил о необходимости оперативно обеспечить заключение договоров на приобретение строительных материалов главами администраций городов и районов Республики.

- По моей информации в управление труда и социальной защиты населения администраций городов и районов Республики поступило всего 24 259 заявлений на компенсационные выплаты, из них рассмотрено 14 824, принято положительных решений – 9 533, отказов – 5 291, – проинформировал Денис Пушилин.

Отдельно он обратился к главе администрации города Мариуполя Константину Иващенко.

- Среди проблем, которые выявлены, – несвоевременная обработка принятых заявлений, недостаточный уровень взаимодействия специалистов, опоздание формирований списков на выплату, а также большое количество отказов по причине приема неполного пакета документов, – сказал Денис Пушилин.

Он дал ряд поручений руководителю мариупольской администрации по рассмотрению заявлений лиц, пострадавших в результате боевых действий. Срок – до 6 декабря.

РАБОТА ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

В ходе обсуждения был поднят вопрос затягивания администрацией Мариуполя сроков распределения полученного от МЧС ДНР имущества, в частности обогревателей, и передачи их жителям многоквартирных домов, в которых отсутствует централизованное отопление. Константин Иващенко заверил, что до 6 декабря обогреватели будут выданы.

Также Денис Пушилин поставил главе администрации Дебальцево Игорю Захаревичу задачу решить проблему пункта обогрева в Светлодарске. Там круглосуточно проживают порядка 100 человек, хотя пункт предназначен исключительно для работы в дневное время и не соответствует требованиям для пунктов временного размещения.

ПРОВЕДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН

Денис Пушилин заявил, что личные приемы ни в коем случае отменять нельзя.

- Здесь будет ситуация гораздо жестче, нежели у нас была, и реакция на отсутствие личных приемов и некорректное поведение со стороны руководителей разного уровня – прямо будем прощаться, – сказал он. – Винить можно будет только себя и никак иначе.

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