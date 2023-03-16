Каратисты ДНР привезли из Ростова-на-Дону десять золотых медалей

В турнирах участвовали больше 1200 спортсменов со всей России. Фото: Минспорта ДНР

В Ростове-на Дону состоялись Межрегиональные соревнования по всестилевому каратэ «Чемпионат Южного Федерального округа», Межрегиональные соревнования по всестилевому каратэ «Первенство Южного Федерального округа» и Открытые Межрегиональные стилевые соревнования Фестиваль Южного Федерального Округа «Сила V правде». Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

В соревнованиях приняли участие больше 1200 спортсменов из разных субъектов Российской Федерации, в том числе из ДНР, ЛНР, Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым и других регионов России. Сборная команда Донецкой Народной Республики из СК «Широй Кайдзю» завоевала 23 призовых места: 10 первых, 9 вторых и 4 третьих.

В турнирах участвовали больше 1200 спортсменов со всей России. Фото: Минспорта ДНР

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляла Международная общественная организация «Международная федерация всестилевого каратэ» и Общероссийская общественная спортивная организация «Федерация всестилевого каратэ России».

В турнирах участвовали больше 1200 спортсменов со всей России. Фото: Минспорта ДНР

Всестилевое каратэ - созданный в России «вид спорта», представляющий собой объединение в рамках одной спортивной федерации нескольких разновидностей каратэ. Всестилевое карате не является новым видом или стилем боевого искусства, это нововведение сугубо организационного характера.

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