В ДНР в образовательный модуль школьных уроков физкультуры включат самбо

Первая секция самбо открылась в школе освобожденного Мангуша. Фото: Администрация Главы ДНР

Более ста школ Донецкой Народной Республики уже участвуют в федеральном проекте «Самбо - в школу».

- Помню, как в конце апреля прошлого года с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым обсуждали развитие этого вида спорта в Республике. И уже в июле открылась первая секция самбо в школе освобожденного Мангуша, - рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

«Самбо в школу» - один из крупнейших российских образовательно-спортивных проектов. Начал реализовываться в 2010 году в Москве, затем распространился на другие регионы России. Организаторами выступают Министерство просвещения России и Всероссийская федерация самбо, проект проводится при поддержке Фонда «Самбо в школу».

Это единоборство включат в образовательный модуль школьных уроков физкультуры и в ДНР. По словам Андрея Турчака, оснащению залов по самбо будет уделено особое внимание в рамках программы капитального ремонта школ, строительства новых школ и программы реконструкции спортивных залов в сельских школах.

Первая секция самбо открылась в школе освобожденного Мангуша. Фото: Администрация Главы ДНР

- Уникальность самбо заключается не только в развитии физической формы и укреплении силы воли спортсмена - философия единоборства основана на нравственных принципах и преемственности опыта предыдущих поколений: готовность встать на защиту, помочь, заступиться за слабого. Именно поэтому самбо так важно для формирования сильной личности, способной постоять за себя, за свою семью, за Россию, - отметил руководитель Республики.

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