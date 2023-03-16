Денис Пушилин – о ситуации в Артемовске: Зеленский не в состоянии принимать стратегические решения по выводу украинских подразделений из города

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Украинский президент Владимир Зеленский не в состоянии принимать стратегические решения самостоятельно. В частности, по выводу своих подразделений из Артемовска, где ситуация для них продолжает быть крайне сложной. Единственная доступная для отхода дорога стала еще под большим огневым контролем русский бойцов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Обстановка достаточно горячая как на юге, так и на севере города. При этом мы видим накопление сил противника в Часов Яре, - рассказал руководитель Республики.

Вооруженные Силы России продолжают наступательные действия на авдеевском направлении. Оттуда украинские боевики зачастую наносят удары по столице ДНР.

- В Авдеевке у противника остается порядка пяти дорог снабжения, которые находятся под нашим условным огневым контролем, - отмечает Денис Владимирович. - Наши подразделения продолжают развивать наступательные действия со стороны Красногоровки.

По словам руководителя Республики, продвижение подразделений ВС РФ, с учетом накачки противника оружием и живой силой, а также погодных условий, идет планомерно.

- Мы ждали более быстрого освобождения Марьинки, - говорит Денис Пушилин. - Противник делает все возможное, чтобы затянуть это время и уже около полутора месяцев там продолжаются ожесточенные бои. При этом наши подразделения перемалывают огромные силы противника и продвигаются вперед постоянно.

Врио Главы ДНР коснулся и угледарского направления.

- Особых изменений в линии фронта в обе стороны сейчас нет. Наши подразделения нивелируют любые попытки противника продвинуться вглубь нашей обороны, - сказал он.

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