В Мариуполе ввели в эксплуатацию еще два многоквартирных дома. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

Строительство новых домов в Мариуполе продолжается без остановок. Город преображается на глазах, возводятся целые кварталы, которые состоят из жилищных комплексов. Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» сообщила «Комсомолке» о завершении строительства двух новых многоквартирных домов на бульваре Шевченко в Мариуполе. Их уже ввели в эксплуатацию.

- Общая площадь двух новых домов составляет около 5 тысяч квадратных метров. В блочных корпусах расположено по 30 квартир в каждом. Это комфортные однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры с функциональной планировкой и просторной площадью. Все они сдаются с внутренней отделкой, оборудованы сантехническими узлами и водонагревателями, - рассказали «КП» в пресс-службе компании.

В Мариуполе ввели в эксплуатацию еще два многоквартирных дома. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

В каждом из домов по два подъезда, в которых располагаются по 15 квартир.

Еще два дома будут введены в до конца апреля текущего года. В возведении четырех корпусов задействовано порядка 250 строителей. Работы на объекте идут с осени прошлого года.

Строители завершаются и благоустройством придомовой территории, обустраивают современные детские площадки и прогулочные зоны.

Ранее сообщалось о том, что «Единый заказчик» в Мариуполе возвел уже 19 многоквартирных домов общей площадью более 115 тысяч квадратных метров. До конца текущего года компания планирует построить и ввести в эксплуатацию более 30 многоквартирных домов.

В Мариуполе ввели в эксплуатацию еще два многоквартирных дома. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

Напомним, Мариуполь восстанавливают 16 регионов Российской Федерации и более 45-ти подрядных организаций.

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