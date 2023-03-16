В Мариуполе ввели в эксплуатацию еще два многоквартирных дома. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»
Строительство новых домов в Мариуполе продолжается без остановок. Город преображается на глазах, возводятся целые кварталы, которые состоят из жилищных комплексов. Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» сообщила «Комсомолке» о завершении строительства двух новых многоквартирных домов на бульваре Шевченко в Мариуполе. Их уже ввели в эксплуатацию.
- Общая площадь двух новых домов составляет около 5 тысяч квадратных метров. В блочных корпусах расположено по 30 квартир в каждом. Это комфортные однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры с функциональной планировкой и просторной площадью. Все они сдаются с внутренней отделкой, оборудованы сантехническими узлами и водонагревателями, - рассказали «КП» в пресс-службе компании.
В Мариуполе ввели в эксплуатацию еще два многоквартирных дома. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»
В каждом из домов по два подъезда, в которых располагаются по 15 квартир.
Еще два дома будут введены в до конца апреля текущего года. В возведении четырех корпусов задействовано порядка 250 строителей. Работы на объекте идут с осени прошлого года.
Строители завершаются и благоустройством придомовой территории, обустраивают современные детские площадки и прогулочные зоны.
Ранее сообщалось о том, что «Единый заказчик» в Мариуполе возвел уже 19 многоквартирных домов общей площадью более 115 тысяч квадратных метров. До конца текущего года компания планирует построить и ввести в эксплуатацию более 30 многоквартирных домов.
В Мариуполе ввели в эксплуатацию еще два многоквартирных дома. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»
Напомним, Мариуполь восстанавливают 16 регионов Российской Федерации и более 45-ти подрядных организаций.
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