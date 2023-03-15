В ЛНР появились городские и муниципальные округа в соответствии с российским законодательством

Депутаты Народного совета ЛНР приняли законы об административно-территориальном устройстве. Фото НС ЛНР

С 14 марта в ЛНР законодательно установлено 11 городских и 17 муниципальных округов в соответствии с российским законодательством. Принятые Народным Советом законы подписал врио Главы ЛНР Леонид Пасечник.

- Только что подписал два важнейших для жителей Луганской Народной Республики закона: «Об административно-территориальном устройстве» и «Об образовании на территории Луганской Народной Республики городских и муниципальных округов», - написал в своем телеграм-канале Пасечник.

Он отметил, что законы урегулировали внутреннее устройство Республики как субъекта Российской Федерации, законодательно установив 11 городских и 17 муниципальных округов (районов).

- Это не просто большой шаг к интеграции Луганской Народной Республики в российское правовое поле, но и основа для организации публичной власти в городах и районах – полноценного запуска территориальных отделений федеральных органов власти (пенсионных фондов, прокуратуры, полиции, федеральных судов) и предоставления всех видов государственной поддержки (пенсий, социальных пособий, льгот, медицинских услуг), положенных гражданам Российской Федерации, - заявил глава региона.

Он подчеркнул, что муниципалитеты сформированы. Абсолютно все населенные пункты закреплены за администрациями городов и районов, в которые жители могут обратиться за разрешением волнующих вопросов и получить необходимую помощь.

- Поручил Правительству Республики и администрациям городов и районов организовать работу по скорейшей реализации всех положений новых законов, - сообщил Пасечник.

Административная карта Луганской Народной Республики. Фото: ЕР

Депутат Народного Совета Республики Александр Криеренко разъяснил, некоторые особенности административного устройства ЛНР.

- В принципе, ничего нового не происходит. Закон принят исходя из того административно-территориального устройства, которое у нас до этого было. Но в Попаснянском районе в связи с указом главы по административно-территориальному устройству пришлось часть населенных пунктов и земель отдать на Северодонецкую агломерацию, часть — Кировску, часть — Первомайску, — рассказал Криеренко.

Он отметил, что в ЛНР определены 14 городов республиканского значения, но 11 городских округов.

- Есть Краснодон и Краснодонский район, Краснодон — это город республиканского значения, но муниципальное образование Краснодон и Краснодонский район, - сказал депутат. - К таким городам будут отнесены, например, Антрацит и Свердловск.

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