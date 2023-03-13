В Луганске ансамбль ВГТРК представил киносказку «Конек-Горбунок» и концерт «Я люблю тебя, жизнь»

Зрители тепло приветствовали заслуженного артиста России Тимофея Федорова и солистку ансамбля Анастасию Лясканову. Фото: ЛАФ

Ансамбль солистов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной (ВГТРК) представил в Луганской академической филармонии киносказку и концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный российскому кинематографу.

- Заслуженный артист России, актер Тимофей Федоров и артисты Академического оркестра русских народных инструментов имени Некрасова ВГТРК представили на сцене филармонии киносказку "Конек-Горбунок". В этот же день ансамбль солистов ВГТРК презентовал концертную программу "Я люблю тебя, жизнь", в которую вошли популярные песни из кинофильмов, - сообщили в филармонии.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОЛШЕБНОМУ МИРУ

По сюжету киносказки, публика отправилась в путешествие по волшебному миру вместе с Иванушкой-дурачком и его верным другом Коньком-Горбунком, где повстречала Жар-птицу и Царь-девицу. А сам Иванушка из дурачка превратился в настоящего царевича, сумев провести Царя, но не без помощи своего друга Конька.

Юные и взрослые зрители с интересом слушали чарующий голос сказочника и волшебное музыкальное сопровождение ансамбля, а после программы долго благодарили всех артистов громкими аплодисментами.

Вместе со сказкой «Конек-Горбунок» публика отправилась в путешествие по волшебному миру. Фото: ЛАФ

Тимофей Федоров рассказал, что ранее коллектив уже представлял подобные сказки для детей из Донбасса.

- Такие дети очень особенные, ведь они слышали и видели войну, и если мы можем им подарить немного счастья своими выступлениями, то это радость для нас. Сегодня детишки очень внимательно нас слушали, даже самые маленькие, и в конце радостно хлопали - это очень приятно. Думаю, стоит ожидать еще наш приезд с новыми сказками юных зрителей, - отметил артист.

ЗРИТЕЛИ ТЕПЛО ПРИВЕТСТВОВАЛИ АРТИСТОВ

В концертной программе "Я люблю тебя, жизнь" прозвучали песни из известных кинофильмов.

- Наш концерт посвящен российскому кинематографу, в нем звучат самые позитивные песни из фильмов. Я уже бывала в вашей филармонии, и мне очень понравилось сотрудничать с такими приятными людьми. Зрители приняли меня очень тепло, - поделилась солистка ансамбля, лауреат международных и всероссийских конкурсов Анастасия Лясканова.

Руководитель коллектива Юрий Диев добавил, что артисты очень хотели выступить в Луганске.

- Мы очень хотели попасть в Луганск, планировали множество мероприятий, и вот сегодня свершилось! Идеи этих программ принадлежит Тимофею Федорову, но мы с удовольствием его поддержали всем ансамблем и помогли осуществить, - рассказал он.

Во время концерта прозвучали самые позитивные песни из фильмов. Фото: ЛАФ

Совместно Федоровым и Ляскановой ансамбль представил советские эстрадные композиции "Проснись и пой" Геннадия Гладкова, "Песенку о морском дьяволе" Андрея Петрова, "Все, что было" Дмитрия Покрасса, "Есть только миг" и "Разговор со счастьем" Александра Зацепина, "Потому что мы пилоты" Василия Соловьева-Седого и другие.

Луганчан порадовали и сольные номера лауреатов всероссийских и международных конкурсов Станислава Чистова (балалайка), Ольги Дедухиной (флейта), Анастасии Мистюковой (домра) и Артема Журавлева (ксилофон). Каждого артиста встречали и провожали громкими аплодисментами и криками "Браво!".

Концерт завершил дуэт вокалистов, которые исполнили песню, давшую название концерту - "Я люблю тебя, жизнь" Эдуарда Колмановского. Произведение зал слушал стоя.

Приезд ансамбля состоялся в рамках программы "Мы - Россия" всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ при поддержке "Росконцерта" и Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

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