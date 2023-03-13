В ДНР в нескольких отделениях МФЦ и «Почты Донбасса» открыли пункты, где граждане могут подать документы на паспорт РФ

Новые пункты для подачи документов на российский паспорт открыты в ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Миграционной службе Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике разъяснили, что согласно Указу Президента РФ Владимира Путина, все жители ДНР являются гражданами России на момент принятия новых субъектов в состав Федерации, поэтому процедура получения паспорта несколько упростилась.

Новые пункты для подачи документов на российский паспорт открыты в ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На сегодняшний день на базе Многофункциональных центров (МФЦ) и «Почты Донбасса» открыто несколько новых пунктов, где жители ДНР могут подать документы на получение российского паспорта.

В одном из таких, в здании «Единого центра связи» в Донецке, нам рассказали об особенностях работы в этом пункте. Здесь прием граждан осуществляют шесть сотрудников Миграционной службы, трое из них занимаются дактилоскопированием и фотографированием. Каждый сотрудник может принять в день от 30 до 45 человек.

- От 15 до 20 минут занимает работа с одним человеком, включая время заполнения карточки, которые можно заполнить самостоятельно, однако могут помочь и сотрудники, - рассказал сотрудник МС ДНР.

Новые пункты для подачи документов на российский паспорт открыты в ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новые пункты для подачи документов на российский паспорт открыты в ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Прием граждан осуществляется с будние дни с 8:00 до 16:00. Сейчас прорабатывается вопрос организации приема документов в субботу. Отмечается, что готовые паспорта РФ выдают в промежутке 10-12 дней.

- На сегодняшний день паспорта для выезда за границу не оформляют, но в перспективе эта услуга станет доступна, - подчеркнул представитель Миграционной службы.

Пенсионерка Галина Самойловна пришла в отделение около семи часов утра, в очереди она стала 86-ой.

- Очередь двигается, сегодня должна подать документы, специалисты заверили, что успею, - сказала Галина Самойловна.

Новые пункты для подачи документов на российский паспорт открыты в ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новые пункты для подачи документов на российский паспорт открыты в ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ГДЕ ОТКРЫТЫ НОВЫЕ ПУНКТЫ

- г. Донецк, ул. Артема, 72 («Почта Донбасса»);

- г. Донецк, пр. Ильича, 17в (МФЦ);

- г. Донецк, ул. Челюскинцев, 167 (МФЦ);

- г. Шахтерск, ул. 50 лет СССР,7 (МФЦ);

- г. Макеевка, пл. Советская, 3 («Почта Донбасса»).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА

- Заявление о выдаче паспорта;

- Свидетельство о рождении заявителя - при наличии (в случае, если свидетельство о рождении отсутствует, информация может быть записана на основании сведений, указанных в паспорте гражданина ДНР или Украины);

- Паспорт гражданина ДНР или Украины со штампом о регистрации по месту жительства на территории ДНР, либо с приложением Адресной справки о регистрации, выданной к ID-карте;

- Две фотографии размером 35х45 мм;

- Несовершеннолетние граждане от 14 лет, не имеющие паспорта, предоставляются документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (адресная справка, иные документы при наличии).

КСТАТИ

Документы на украинском языке, в том числе паспорт гражданина Украины, а также текст на печатях и штампах, должны быть переведены. Это может сделать сам заявитель – написать от руки или набрать на компьютере. Нотариального заверения не требуется.

С заявлением о выдаче российского паспорта имеют право обратиться граждане ДНР, Украины, а также лица без гражданства, на 30 сентября 2022 года постоянно проживавшие на территории Республики или ранее постоянно проживавшие здесь и выехавшие из ДНР в другие регионы РФ.

Полный список адресов Миграционных служб ДНР, где можно подать документы на паспорт РФ, можно найти на сайте ведомства мс.мвдднр.рус.

Работают паспортные столы с 08.00 до 16.30 (перерыв с 12.00 до 13.00). Чтобы попасть к специалисту, нужно получить в терминале талон электронной очереди, на котором указаны дата и время приема. О готовности паспорта заявителей извещают по телефону.

Телефон «горячей линии» Миграционной службы ДНР +7-949-099-49-49

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