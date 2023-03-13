«У жителей ДНР все еще много вопросов» Денис Пушилин призвал чиновников к более открытому диалогу с населением в соцсетях

Денис Пушилин призвал руководителей к открытому диалогу с жителями. Фото: АГ ДНР

Власти должны максимально наладить обратную связь с населением через соцсети «ВКонтакте» (ВК) и «Одноклассники» (ОК). Об этом сегодня заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин на еженедельном оперативном совещании с членами Правительства, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов.

- В сентябре прошлого года поставил задачу Правительству и местным администрациям наладить коммуникацию с населением через госпаблики и предоставлять оперативные ответы на обращения. Часть этой работы уже выполнена. Сегодня представленность администраций городов и районов, министерств и ведомств ДНР в соцсетях составляет: «ВКонтакте» – 100%, «Одноклассники» – 96,2%, - написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он отметил, что при этом оставлять комментарии в ВК пользователи могут во всех сообществах администраций городов и районов ДНР, кроме Дебальцево, где комментарии закрыты. В ОК комментарии закрыты в администрациях Донецка и Углегорска.

- Возможность оставлять комментарии в ВК имеют пользователи 21 из 26 сообществ республиканских органов исполнительной власти. Комментарии закрыты у министерств доходов и сборов; информации; финансов; юстиции; МЧС. В ОК комментарии закрыты в сообществах министерств информации; финансов; МЧС, - поделился глава региона.

Он подчеркнул, что комментарии должны быть открыты, а время компетентного ответа, сформулированного понятным людям языком, минимизировано.

- Считаю, что, несмотря на активную работу по информированию о новых социальных выплатах, в том числе о маткапитале, вопросы еще остаются – эту работу нужно продолжить. У жителей Республики все еще много вопросов о получении документов российского образца: паспорта, свидетельства о рождении, водительского удостоверения, а также отметки о регистрации по месту жительства. Тут требуются активные разъяснения, - заявил Денис Пушилин.

Он обратил внимание, что отдельная важная тема - активность пабликов учебных заведений всех уровней в ВК. Примерно 70% школ уже имеют свои аккаунты, но нужно задействовать и остальные. Эти паблики должны обладать всей полнотой информации для учащихся, родителей, учителей, стать интересной площадкой для общения.

- Поэтому прошу Министерство образования и науки ДНР, а также все местные администрации проработать и реализовать эту задачу, - подчеркнул руководитель Республики.

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