Ростовская область поможет возродить железнодорожное и автомобильное сообщение с ДНР

Жители ДНР часто вынуждены идти через КПП пешком, чтобы не стоять в длинных автомобильных очередях. Фото: ТГ/Пушилин

Ростовская область намерена помочь ДНР наладить железнодорожное сообщение с другими российскими регионами. Также в области готовы к приему поездов из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Для наращивания перевозок Правительство области предложит ОАО «РЖД» рассмотреть возможность восстановления участка железной дороги «Миллерово - Разъезд 122 км», перевозки на котором осуществлялись до 2007 года. Его протяженность по территории Ростовской области 75 км.

Впрочем, в Правительстве области уточнили, что осуществить эту задачу станет возможно только после завершения специальной военной операции и восстановления необходимой инфраструктуры. Действительно, сейчас практически все железнодорожные станции ДНР находятся в зоне досягаемости артиллерии и ракет ВСУ. И периодически обстреливаются.

Отметим, что пока поезда Донецкой железной дороги курсируют лишь внутри Донбасса. Кроме пригородного сообщения, электричкой можно добраться в ЛНР.

- Для нас очень важно восстановление полноценного железнодорожного сообщения, - считает житель Донецка Андрей Ткаченко. - Сейчас, чтобы на поезде добраться до Москвы, нужно сначала автобусом доехать до Ростова. А это проблематично из-за больших очередей на КПП.

Тем временем, власти ДНР и Ростовской области намерены в два раза увеличить пропускную способность пунктов пропуска на границе двух регионов. В дополнение к трем ныне действующим собираются открыть новый КПП — «Ульяновское — Шрамко». Также проведут переоборудование остальных пунктов и модернизацию оборудования.

Кроме этого, в Ростовской области намерены в нынешнем году начать ремонт 23 дорог, ведущих к административным границам с ДНР и ЛНР. Работы оцениваются предварительно в 2,5 млрд рублей.

В Министерстве транспорта области объяснили, что эти дороги не были рассчитаны под такой трафик и, соответственно, пострадали. В удручающем состоянии находятся три моста около 130 км дорог.

Количество грузовых автомобилей, идущих транзитом через Ростовскую область по новому сухопутному маршруту на Крым, увеличилось почти в 7 раз, до 4 тысяч в сутки. Временно, для перераспределения нагрузки власти задействовали все пункты пропуска.

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