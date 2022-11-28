Камчатка ближе, чем кажется: Как Дальневосточный регион помогает жителям Донбасса

В подшефные районы прибывает гумпомощь. Фото: администрация Светлодарска

Семь с половиной тысяч километров отделяют Донецкую Народную Республику и Камчатский край. Однако это расстояние не стало преградой для Дальневосточного региона, чтобы взять под шефство двух населенных пунктов – города Светлодарск и поселка Мироновский. Соответствующее решение было принято 31 октября.

- Камчатка не может оставаться в стороне при выполнении важнейшей задачи, которая стоит перед Российской Федерацией, - отметил губернатор края Владимир Солодов. - Ситуация в этих территория очень непростая и находится на грани гуманитарной катастрофы.

НЕОБХОДИМАЯ ПОМОЩЬ

Камчатский край обеспечивает Светлодарск и Мироновский гуманитарной помощью. Очередной груз, объемом более 40 тонн, в скором времени будет доставлен в Донбасс, из них 12 тонн уже в доставлена.

- Среди груза индивидуальные наборы продуктов питания и средства личной гигиены. Вес каждого набора около 15 килограммов, в него входят макароны, гречневая и перловая крупы, консервированное тушеное мясо, сгущенное молоко, мука, соль, сахар, подсолнечное масло, чай, зубная паста и щетки, мыло, влажные салфетки, туалетная бумага, - рассказали в правительстве Камчатского края.

Губернатор Камчатки участвовал в раздаче гумпомощи. Фото: администрация Светлодарска

Наборы жителям подшефных населенных пунктов Республики представители края будут вручать лично в руки.

- Люди, проживающие в Донбассе, как никогда нуждаются в поддержке и внимании к их проблемам, - считает руководитель представительства губернатора и правительства Камчатки при правительстве РФ Евгений Власов. - Отсутствие стабильного доступа к продуктам питания, медикаментам и элементарным средствам гигиены - это то, с чем они пока не в силах справиться самостоятельно.

ОПРЕДЕЛЕН ФРОНТ РАБОТ

А тем временем губернатор Камчатского края Владимир Солодов посетил подшефные город Светлодарск и поселок Мироновский, где на протяжении месяца уже работает группа от правительства региона.

- Обсудили с представителями Камчатского края, которые работают здесь, и главами населённых пунктов, на чём сосредоточиться в первую очередь для восстановления этих территорий и помощи жителям, находящимся в тяжелейших условиях, - рассказывает Солодов. - Наш главный приоритет - восстановить электроснабжение. Сейчас в городе нет ни тепла, ни электричества, ни воды.

Руководитель края поставил задачу – в течении двух недель восстановить линии электропередач.

- Этим занимается компания «Россети». Проконтролировали ход работ. Безусловно, их нужно ускорять, этим будем заниматься, - сообщил губернатор. - Будем смотреть, каким образом обеспечивать тепло после восстановления электричества: на первом этапе это будет выдача индивидуальных приборов отопления, обеспечение обогревателями социальных учреждений. Дальше вместе с энергетиками будем определять, каким образом восстанавливать тепло.

Новая техника! Фото: администрация Светлодарска

Второе направление работ, намеченных Камчаткой, стало восстановление социальных объектов. Это и школы, и детские сады, и дворцы культуры. На этих объектах сейчас необходимо провести остекление и первоочередной ремонт.

Побывав в Мироновском, Владимир Солодов назвал этот поселок – одним из самых уютных в Донбассе.

- Договорились с главой поселка о первоочередных вещах, которые нужно приобрести, чтобы помочь семьям с детьми, малообеспеченным, - рассказывает губернатор Камчатки. - После того, как будет проведено электричество, будем поддерживать тепло в квартирах, на следующий год будем планировать проведение полноценных ремонтов.

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ – ДЛЯ ПОБЕДЫ

Кроме этого, вместе с губернатором в подшефные районы прибыла и партия необходимой гуманитарной помощи для мирных жителей. В неё входят продукты питания, средства личной гигиены, бытовая химия.

- Для общеобразовательных учреждений закуплено 60 ноутбуков и 12 многофункциональных устройств. Коммунальным службам Светлодарска переданы две единицы коммунальной техники: комбинированная дорожная машина КамАЗ, автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей на базе КамАЗ, - сообщили в правительстве края.

От Камчатского края. Фото: администрация Светлодарска

Помощь доставлена и камчатским военным подразделениям. На передовую передали квадрокоптеры, радиостанции, тепловизионные бинокли, портативные плиты, газовые баллоны и теплую одежду.

Помощь военнослужащим оказывает и Союз женщин Камчатского края. Девушки направили на передовую уже несколько партий посылок, в которые входят как продукты питания, средства личной гигиены, лекарства и одежда, так и военная техника – тепловизоры, квадрокоптеры. В посылки также обязательно вкладывают письма и рисунки камчатских школьников, в которых дети поддерживают защитников и желают им здоровья и победы.

- Сложные ситуации объединяют вокруг себя сильных по духу людей, способных помогать и поддерживать друг друга на расстоянии, - сказала председателя Союза женщин Лилия Питерская.

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